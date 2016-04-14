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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 09:54 BJT

台湾股市：盘中上涨；台积电公布财报前备受关注

路透台北4月14日 - 台湾股市周四盘中小升0.66%，与其他地区市场走势一致，台积电 在公布季度业绩前备受关注。

0121GMT，台股加权股价指数 报8,709.27点。

电子类指数 升0.4%，金融保险类指数 涨1%。

台积电股价持平。该公司将在周四盘后公布季度业绩报告。(完)

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