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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 10:46 BJT

台湾债市：10年增额公债早盘随美债殖利率下跌，惟追价力道薄弱交投趋冷

路透台北4月14日 - 台湾10年期105/4R增额公债 周四早盘发行前交易殖利率下跌；交易员指出，受美国公布经济数据不如预期影向，带动美债殖利率走跌，拖累本地债市；惟追价力道薄弱，交投趋冷。

他们表示，早盘多方利用美债殖利率下跌题材，把台债殖利率往下带，惟随殖利率走低，追价力道明显减弱，殖利率突然停住，成交量萎缩。

〞看起来今天区间会很窄，量又要窒息了 。〞一位大型商银交易员说。

他们指出，从早盘殖利率下跌成交量即萎缩观察，显示往下追价力道很弱，〞本来有人企图把殖利率往下带，但突然间大家都停住了、收手了，量也缩了。〞

本地时间10:37，10年券105/4R殖利率跌1.15基点至0.8530%，低位在0.8520%，成交36.0亿台币；五年券105/5期 跌0.90基点至0.5350%，成交9.5亿台币；台股加权指数 则涨0.19%。

交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.84-0.87%；105/5区间则为0.52-0.55%。

美国指标10年期公债 收益率下跌接近2个基点，报1.763%。

美国3月零售销售意外下跌，因家庭削减汽车和其它物品开支，证明第一季经济增长步履蹒跚。

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--《综述》美国3月零售销售和通胀数据意外疲弱，支撑美联储谨慎升息态度 (完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)

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