台湾债市：10年增额公债早盘随美债殖利率下跌，惟追价力道薄弱交投趋冷

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透台北4月14日 - 台湾10年期105/4R增额公债 周四早盘发行前交易殖利率下跌；交易员指出，受美国公布经济数据不如预期影向，带动美债殖利率走跌，拖累本地债市；惟追价力道薄弱，交投趋冷。
他们表示，早盘多方利用美债殖利率下跌题材，把台债殖利率往下带，惟随殖利率走低，追价力道明显减弱，殖利率突然停住，成交量萎缩。
〞看起来今天区间会很窄，量又要窒息了 。〞一位大型商银交易员说。
他们指出，从早盘殖利率下跌成交量即萎缩观察，显示往下追价力道很弱，〞本来有人企图把殖利率往下带，但突然间大家都停住了、收手了，量也缩了。〞
本地时间10:37，10年券105/4R殖利率跌1.15基点至0.8530%，低位在0.8520%，成交36.0亿台币；五年券105/5期 跌0.90基点至0.5350%，成交9.5亿台币；台股加权指数 则涨0.19%。
交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.84-0.87%；105/5区间则为0.52-0.55%。
美国指标10年期公债 收益率下跌接近2个基点，报1.763%。
美国3月零售销售意外下跌，因家庭削减汽车和其它物品开支，证明第一季经济增长步履蹒跚。
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--《综述》美国3月零售销售和通胀数据意外疲弱，支撑美联储谨慎升息态度 (完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。