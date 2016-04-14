金属期市：伦铜从两周高位略微回落，中国乐观数据予以支撑

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
上海期锌 上涨逾3%，上日已大涨5%，因看好需求改善将胜过脆弱的供应。
美国3月零售销售意外下跌，因家庭削减汽车和其它物品开支，这进一步证明了第一季经济增长步履蹒跚。
美国按资产计最大的银行--摩根大通 公布第一季获利高于较低的市场预期。成本下降以及优于预期的交易业务营收，帮助缓解了投行业务收入下降造成的打击。
中国海关周二公布，以美元计价3月出口 同比增长11.5%，结束2015年7月来连续八个月的负增长；进口 则同比下降7.6%。路透调查预估中值分别为上升2.5%和下降10.2%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/戴素萍 审校 张若琪/于春红)
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。