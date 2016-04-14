金属期市：伦铜从两周高位略微回落，中国乐观数据予以支撑

上海期锌 上涨逾3%，上日已大涨5%，因看好需求改善将胜过脆弱的供应。

美国3月零售销售意外下跌，因家庭削减汽车和其它物品开支，这进一步证明了第一季经济增长步履蹒跚。

美国按资产计最大的银行--摩根大通 公布第一季获利高于较低的市场预期。成本下降以及优于预期的交易业务营收，帮助缓解了投行业务收入下降造成的打击。

中国海关周二公布，以美元计价3月出口 同比增长11.5%，结束2015年7月来连续八个月的负增长；进口 则同比下降7.6%。路透调查预估中值分别为上升2.5%和下降10.2%。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金