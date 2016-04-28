两岸金融：台湾银行业第一季大陆曝险1.6兆台币，占净值比连二降至0.56倍

路透台北4月28日 - 台湾金融监督管理委员会公布，2016年第一季底台湾全体银行业在中国大陆曝险金额 总计1兆(万亿)6,078.54亿台币，占净值比重再走低至0.56倍，曝险金额及占净值比重同为连两季走降。 金管会资料显示，今年第一季全体银行业大陆曝险金额较上季减少1,241.24亿台币；上季则为1兆7,319.7 8亿台币。 39家台湾的银行业中，以永丰商业银行在中国曝险金额占净值比重的0.75倍高居第一，法定的上限则为1 ；紧随其后的是兆丰国际商银、中国信托商银及台湾中小企业银行，其曝险占净值比皆为0.71倍齐列居第二。 公股银行的兆丰银行则以1,637.29亿台币居总额度之冠。居次者为中国信托商业银行的1,399.79亿台币。 下表为第一季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名（单位为百万台币）： 银行 大陆曝险金额 占净值比重(倍) 永丰商业银行 75,054 0.75 兆丰国际商业银 163,729 0.71 行 中国信托商业银 139,979 0.71 行 台湾中小企业银 44,757 0.71 行 台北富邦商业银 99,610 0.67 行 玉山商业银行 69,698 0.67 台湾工业银行 18,648 0.67 台新国际商银 50,375 0.63 元大商业银行 30,872 0.63 华南商业银行 88,700 0.63 所有银行合计 1,607,854 0.56 资料来源：金管会。（完） (记者 詹静宜； 审校 董永年)