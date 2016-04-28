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亚洲 | 2016年 4月 28日 星期四 14:18 BJT

两岸金融：台湾银行业第一季大陆曝险1.6兆台币，占净值比连二降至0.56倍

路透台北4月28日 - 台湾金融监督管理委员会公布，2016年第一季底台湾全体银行业在中国大陆曝险金额
总计1兆(万亿)6,078.54亿台币，占净值比重再走低至0.56倍，曝险金额及占净值比重同为连两季走降。
    
    金管会资料显示，今年第一季全体银行业大陆曝险金额较上季减少1,241.24亿台币；上季则为1兆7,319.7
8亿台币。
    
    39家台湾的银行业中，以永丰商业银行在中国曝险金额占净值比重的0.75倍高居第一，法定的上限则为1
；紧随其后的是兆丰国际商银、中国信托商银及台湾中小企业银行，其曝险占净值比皆为0.71倍齐列居第二。
    
    公股银行的兆丰银行则以1,637.29亿台币居总额度之冠。居次者为中国信托商业银行的1,399.79亿台币。
    
    下表为第一季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名（单位为百万台币）：
    
          银行                   大陆曝险金额           占净值比重(倍)
   永丰商业银行                         75,054                    0.75
 兆丰国际商业银                        163,729                    0.71
             行                                 
 中国信托商业银                        139,979                    0.71
             行                                 
 台湾中小企业银                         44,757                    0.71
             行                                 
 台北富邦商业银                         99,610                    0.67
             行                                 
   玉山商业银行                         69,698                    0.67
   台湾工业银行                         18,648                    0.67
   台新国际商银                         50,375                    0.63
   元大商业银行                         30,872                    0.63
   华南商业银行                         88,700                    0.63
   所有银行合计                      1,607,854                    0.56
    资料来源：金管会。（完）

 (记者 詹静宜； 审校 董永年)

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