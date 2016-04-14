香港已公布经济指标--2016/4/14

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2016年2月 零售销售值 -20.6 -6.6 +14.8 2016年2月 零售销售量 -19.5 -5.2 +18.1 2016年2月 综合消费物价指数(CPI) +3.1 +2.7 +4.6 2016年2月 甲类消费物价指数(CPI A) +3.6 +2.9 +6.5 2015年第四季 本地生产总值(GDP) +1.9 +2.3 +2.2 ------------------------------------------------------------------------------------------ 15年12月-16年2月 15年11月-16年1月% 14年12月-15年2月% % 失业率 3.3 3.3 3.3 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2016年2月 贸易赤字／盈余 -33.15 -17.48 -35.88 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。