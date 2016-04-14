中港个股：万科担保子公司发行13.75亿港元三年期票据，年息2.5%

路透香港4月14日 - 中国最大房地产开发企业--万科 称，担保其子公司发行13.75亿港元三年期票据，年息2.5%。

本次发行乃万科20亿美元中期票据计划的一部分。据周三晚间的公告，发行人为万科间接全资附属公司Bestgain Real Estate Lyra Limited，担保人为万科地产（香港）有限公司，是次发行所得款项用于补充营运资金、投资及其他一般公司用途。

票据的本金总额为13.75亿港元，发售价为本金总额的100%，到期日为2019年4月13日，年利率2.5%，每年到期时于每年4月13日支付。

票据评级为穆迪Baa2级、标普BBB级及惠誉BBB+级。

据易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)数据，一季度，中国国内房市成交量明显高于去年同期，一线和热点二线城市表现抢眼；其中万科第一季销售达725.2亿元人民币，稳坐国内房企榜首位置。

香港时间10:23，万科H股升1.63%，报19.9港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)