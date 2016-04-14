中港个股：万科担保子公司发行13.75亿港元三年期票据，年息2.5%

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透香港4月14日 - 中国最大房地产开发企业--万科 称，担保其子公司发行13.75亿港元三年期票据，年息2.5%。
本次发行乃万科20亿美元中期票据计划的一部分。据周三晚间的公告，发行人为万科间接全资附属公司Bestgain Real Estate Lyra Limited，担保人为万科地产（香港）有限公司，是次发行所得款项用于补充营运资金、投资及其他一般公司用途。
票据的本金总额为13.75亿港元，发售价为本金总额的100%，到期日为2019年4月13日，年利率2.5%，每年到期时于每年4月13日支付。
票据评级为穆迪Baa2级、标普BBB级及惠誉BBB+级。
据易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)数据，一季度，中国国内房市成交量明显高于去年同期，一线和热点二线城市表现抢眼；其中万科第一季销售达725.2亿元人民币，稳坐国内房企榜首位置。
香港时间10:23，万科H股升1.63%，报19.9港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。