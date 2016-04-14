《全球主要央行动态》--4月7日-4月14日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月7日-4月14日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**北美**

费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，美联储今年可能仍可以升息三次，但应该等待更多的证据显示美国经济成长稳固且通胀正在升向2%目标水准，然后再推进升息。

美国旧金山联储总裁威廉姆斯周二表示，美联储今年可以合理地升息两或三次，并称他预计升息时不会引发剧烈的市场波动。

威廉姆斯上周四表示，只要美国经济继续增长、企业招聘增加、通胀如他预期的那样上升，那么今年美联储至少加息两次是“正确的道路”。

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二表示，美联储今年可能需要加息四次左右。

美联储周二公布的一份会议记录显示，两家地区联储银行总裁在美联储3月会议前支持升息，因经济改善令收紧货币政策的信心增强。根据美联储3月贴现率会议记录，里奇蒙和堪萨斯城联储总裁支持上调主要贷款利率25个基点，“因就业市场状况持续改善，且预期通胀将上升”。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周一表示，对在6月中的政策会议上决定是否加息持“非常开放的态度”，此番言论似乎消除了本月稍晚会议行动的可能，因经济形势还不明朗。

纽约联邦储备银行总裁杜德利上周五表示，尽管美国国内通胀方面展露出一些有力而乐见的迹象，但因美国经济面临的外部风险犹存，美联储必须要采取谨慎以及循序渐进的加息方式。杜德利在讲话中称，美国经济所面临的风险稍稍偏向于下档。杜德利预计今年美国经济增速在2%左右，失业率预计将从目前的5%降至大约4.75%。

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治上周四表示，美联储若等太久再进一步升息，恐将导致金融市场震荡，并埋下衰退隐患。乔治说，在就业市场似乎接近充分就业而通胀也在上升之际，美联储如果还维持极度宽松的货币政策，是在冒险。在美联储3月决策会议当中，乔治是惟一持异议者，亦为准备升息的少数官员之一。上周三公布的3月15-16日政策会议记录显示，美联储内部的共识似乎是应至少要等到6月再次升息。

美联储主席叶伦上周四发表讲话，为去年年底收紧政策的决定进行辩护；她称，美国经济运行稳健且有通胀迹象，因此美联储有望进一步升息。叶伦与三位美联储前任主席共同出席了纽约的一次会议。她在这一罕见的场合表示，金融危机过去七年之后，美国就业市场现在已“接近”充分就业，这再次说明，通胀不会因强势美元和低油价而压抑太久。

加拿大央行周三警告，该国正在改善的经济面临下行风险，包括加元走强可能拖累非大宗商品出口。不过一如市场普遍预期，加拿大央行将隔夜利率维持在0.5%，自去年7月以来该利率一直保持不变。但波洛兹关于加元汇率的评论吸引市场观察人士关注。波洛兹指出，加元自1月触及的12年低位急剧反弹，反映了大宗商品价格走强。但他表示，这可能让加拿大急需的非资源类出口复苏面临风险。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许上周六称，欧洲央行政策必须与经济状况相称，并且要尊重该行的法律框架，尤其是禁止为政府融资这条。他的讲话可能会被解读为试图排除未来以“直升机撒钱”的方式，向欧元区公民发钱的可能。

欧洲央行决策者周四为央行未来的行动力度设限，他们表示，无计划采取“直升机撒钱”的方式来向经济注资，但仍有意采取更有节制的举措来应对全球成长放缓造成的冲击。“我们没有考虑任何那样的举措。因此，不存在以任何形式实施此类政策的可能性，”欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲议会发表讲话时，对直接向欧元区居民发放现金的政策思路置评，部分人士认为，这是央行刺激经济的最后手段。

欧洲央行管理委员会委员维斯科周四表示，欧洲央行的超低利率或打压一些银行的利润率，但为了提振欧元区低迷的通胀率，这么做是必要的。“低名义利率或许会打压一些金融机构，但对于提振经济增速、增加可支配收入和支出，以及最终提振通胀率而言，这是必要的，”他说。

欧洲央行周四公布的会议记录显示，在3月9-10日会议上，委员们就需要采取强有力措施普遍达成共识，不过一些委员对其中一些措施存有异议。会议记录显示，全球经济前景越发恶化，委员们普遍支持采取行动，尽管一些委员持保留意见。

欧洲央行总裁德拉吉在上周四发布的央行年报中指出，未来一段时间的全球经济仍面临不确定性，欧洲应对新冲击的能力让人存疑。“对于欧洲央行，2016年的挑战性丝毫没有减轻。我们面对全球经济前景的不确定。我们面对持续的通缩压力。此外，对于欧洲发展方向和欧洲承受新冲击的能力也存在疑问。”德拉吉在年报中写道。

欧洲央行首席经济学家普雷特上周四表示，如果欧元区经济受到新冲击拖累，欧洲央行的刺激措施可以进一步扩大。“如果发生进一步的负面冲击，我们的措施可以重新调整，对应阻力的强度，同时将可能的副作用考量进去，”普雷特在法兰克福向一群经济学家表示。

法国央行周五估计，该国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.4%，之前预计为增长0.3%。法国央行在月度企业信心调查中给出了上述预估。该行在调查中表示，3月工业企业信心指数从2月的98升至99，因订单情况改善，尤其是来自海外的订单。法国央行还称，服务业信心指数持平于96，而受访者预计3月服务业进一步改善，但改善速度放缓。

挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)周二重申，该行委员会不排除采取负利率政策；但在挪威经济出现新的重大阻碍时，才会这样做。

瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)上周四表示，瑞典经济正在恢复正常，没有必要进一步宽松货币政策。“鉴于瑞典经济中的资源利用已经接近正常，通胀趋势也向目标水平靠近，是该将眼光放得更长远的时候，”史金斯利在瑞典央行公布的演讲稿称。“在这种状况下，没有必要加大货币政策的扩张性。

俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)上周四表示，假设油价维持在当前水准，俄罗斯经济今年萎缩幅度可能低于1.3-1.5%。纳比乌里娜亦指出，近期通胀率大幅下滑，未必代表通胀将持续下跌。俄罗斯3月通胀率跌至7.3%。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示，如果近期通胀预期低迷的态势持续下去，央行准备再次扩大货币刺激。他强调，可通过“很多途径”进一步放松政策，进而实现通胀目标。有人认为日本央行1月决定实施负利率完全是为了压低日圆汇率，从而使日本出口获得贸易优势；黑田东彦对此予以反驳。

日本央行审议委员原田泰表示，如果存在巨大的经济风险，自然会立刻放松政策，他亦没有排除将负利率进一步调低的可能。他表示，这样的风险是否已经成为现实，目前还不好说，但日本央行在必要时会采用政策组合拳。日本央行下次政策会议将于4月28日结束。熟悉该央行想法的知情人士表示，政策制定者或将在这次会议上讨论进一步放松货币政策的可能性。

原田泰周三还表示，消费者支出的真实情况可能为持平或小幅下降，并不像需求面数据所表现的那样疲弱。

日本央行总裁黑田东彦周一称，央行将密切关注全球市场不稳定动向对于本国经济和物价的影响。“全球金融市场仍不稳定，因为新兴及资源出口型经济体前景不确定性，导致投资者越来越规避风险，”黑田东彦在信托银行年度会议上发表演讲称。“若有必要，日央行将毫不犹豫采取进一步宽松措施以实现物价目标，”他表示。

日本央行名古屋分行经理梅森彻上周四表示，日本汽车出口依然强劲，并未因日圆近来升值而受到重大打击。“对美国和欧洲的汽车出口依然非常强劲，对中国的出口也在增长，”梅森彻在记者会上表示。他表示，“这将取决于汇率未来的表现情况，但日圆的升值不太可能会立即冲击到”东海地区的出口。

日本央行上周四维持对日本多数地区的乐观经济评估不变，但警告称，由于全球前景不确定，一些企业正在推迟资本支出。日本央行在季度地区经济报告中，维持九个地区中八个的经济评估不变，同时下调了对东北地区的评估。日本央行总裁黑田东彦在会议上表示，虽然日本经济延续温和复苏趋势，但央行准备在必要时采取进一步的货币宽松措施，以实现该行2%的通胀目标。

**大中华区**

中国央行研究局上周五发布报告称，要根据国际收支情况和宏观调控需要逐步调整存款准备金率，进一步探索建立利率走廊，巩固近期降低短期利率波幅的成果。央行网站刊登的报告称，未来改善市场利率通过银行的传导机制，应在多方面继续推进改革。此外，还要进一步发展国债期货、利率掉期等衍生产品工具和市场，为市场化定价的商业银行提供有效的对冲风险的工具；并继续鼓励发行大额存单和资产证券化，提高银行负债与资产的市场化程度，扩大市场化定价范围。

中国央行上周四表示，2016年4月开始，人民银行同时发布以美元和SDR作为报告货币的外汇储备数据，SDR作为一篮子货币，其汇率比单一货币更为稳定。央行网站刊登的新闻稿称，以特别提款权（SDR）作为外汇储备的报告货币，有助于降低主要国家汇率经常大幅波动引发的估值变动，更为客观反映外汇储备的综合价值，也有助于增强SDR作为记账单位的作用。

中国3月外汇储备环比小升，出现102.58亿美元的增长，结束此前连续四个月下跌。分析人士普遍表示，虽然3月外储规模反弹，但由于美联储加息仍在路上，且中国经济依旧面临下行压力，在人民币贬值预期难消情况下，未来外储仍有一定下降压力。

**其他国家**

新加坡金管局周四意外放宽了基于汇率的货币政策设置，称经济增长速度可能比之前的预期更为温和。金管局称，设定坡元名义有效汇率(NEER)区间斜率为零，从2016年4月14日开始。这项政策不是为了让本币贬值，只是取消之前坡元NEER政策区间“温和逐步”升值的路径。路透调查访问的分析师之前大多预期，金管局这次将维持其基于汇率的货币政策不变；但有些分析师也预期会放宽政策，因出口和制造业疲弱。

印尼央行副总裁Mirza Adityaswara向路透表示，央行正在向境内及海外金融市场沟通央行指标利率政策的一项可能调整。指标利率政策调整将于周五宣布。彭博周二报导称，印尼央行将以七日逆回购利率取代当前参考利率作为指标利率。 (完)

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