台湾汇市：台币兑美元盘初走贬，因新加坡意外宽松带动区域货币走软

路透台北4月14日 - 台币兑美元 周四早盘走贬。汇银人士指出，因国际美元走强，及新加坡今早意外的宽松举措，令亚币如数走弱；但来自出口商的抛汇卖压令台币下档在32.4暂获支撑。

汇银人士表示，新加坡元大幅走弱，韩元一度亦大贬近1%，使得上午本地的外商银美元买家略胜一筹。但在台币走弱至32.400附近，吸引了部分出口商的抛汇意愿，令台币贬幅受限。

〞人民币也走贬...不过台币现货还是有不少美元卖单，气氛上台币强了一点。〞一位小型外商银交易员说。

新加坡金管局周四意外放宽了基于汇率的货币政策设置，称经济增长速度可能比之前的预期更为温和。金管局设定坡元名义有效汇率(NEER)区间斜率为零，并表示2016年的经济扩张速度料将慢于此前预期。。

人民币兑美元中间价 周四报6.4891元，较昨日大跌300点至两周新低，结束三连升。

今日台币实质交易区间在32.383-32.411，上日实质交易区间在32.300-32.374。

本地时间10:25，韩元兑美元 报1,156.3，上日收在1,145.8；台股加权指数 则涨0.30%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由折价转为价平；目前一个月美元/台币远汇 报32.394/32.434，上日收在32.340。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.380-32.480

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