韩国金融市场：新加坡金管局放松政策后韩元走低，中国贸易数据提振韩股

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
0208GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,154.6 1,145.8 日圆/韩元 10.5532/97 10.4690 韩国公债期货 * 110.18 110.30 韩国综合股价指数 2,001.03 1,981.32 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 徐文焰/陈宗琦；审校 白云/于春红/张若琪)
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。