《路透晚报》--4月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：5月起两年内降低企业社保缴费费率和公积金缴存比例--国务院

中国国务院常务会议周三指出，为减轻企业负担，增强企业活力，今年5月1日起两年内，阶段性降低企业社保缴费费率和住房公积金缴存比例，包括对企业职工基本养老保险单位缴费比例超过20%的省份，将缴费比例降至20%等。

--中国房地产：上海写字楼租金连续八季上扬，空置率至七年新低--高力

中国一线城市不仅住宅价格快速上涨，办公楼市场亦相当坚挺。高力国际最新报告指出，由于今年第一季核心区办公楼无新增供应，当季甲级写字楼的平均租金连续第八个季度保持上扬，3月底空置率较去年末下降一个百分点至4.0%，创下七年多以来最低点。

【金融】

--中国保险：保险集团并表监管统计制度发布，重点关注风险传染

中国保监会印发《保险集团并表监管统计制度》，力图在反映保险集团公司总体风险状况的基础上，重点关注风险传染、风险集中度以及集团内部交易等金融集团特有风险，进一步加强了保险集团并表监管的力度。

--香港数据：3月底外汇基金境外资产增至30,813亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年3月底止外汇基金境外资产为30,813亿港元，较2月底增加136亿港元。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行400亿元七天逆回购，单日净投放300亿

业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行400亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，单日净投放300亿元。

--中国债市动态：现券收益率续升难脱疲态，进出口行新债超高定位雪上加霜

中国银行间债市早盘现券延续弱势，收益率续走高。交易员称，继上日长债券价跌幅领先之后，今日二级市场看空情绪继续向三、五年等中期品种蔓延，一级进出口行新债招标结果大幅走高，进一步令市场承压，机构抛压有增无减。

--中国货币市场：供给改善隔夜七天利率略降，MLF投放稍缓压力

中国银行间市场周四早盘资金面好转，隔夜、七天加权利率略降， 未延续前日升势。交易员称，央行MLF操作缓和资金压力，大行供给有所回升；但近期仍有 缴税、MLF到期负面因素，对短期内的流动性状况，市场还难以掉以轻心。

--中国房地产：穆迪指五家内房企业有降级危机，因负债高及盈利能力弱

评级机构穆迪发表报告称，包括绿地控股、万达商业等在内的五家现时获得投资级别的中国开发商或其子公司（作为发行人）有可能面临降级，负债比率高以及盈利能力弱是它们共同面临的挑战。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.4143%，20年3.9775%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标的10年增发债，中标收益率3.4143%，随二级收益率上行而远高于此前3.34%的预测均值。同时招标的20年期债，中标收益率3.9775%，与3.97%的预测均值接近。

--新债招标：中国进出口行一年债利率2.46%，10年3.5377%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标一年、三年、五年和10年固息债，结果分别为2.46%、3.0007%、3.1475%和3.5377%，对应投标倍数2.07倍、1.45倍、2.84倍和2.14倍。

【外汇】

--中国汇市：美指劲升致人民币收跌近200点，后市料仍维持区间震荡

人民币兑美元即期周四收跌近200点，中间价则大跌300点至两周新 低，结束三连升。交易员称，隔夜美元指数劲升近1%，人民币参考一篮子货币要求中间价大幅低开，但并不认 为美元指数就此展开反弹，预计美元指数仍以震荡偏弱走势为主，人民币汇价料维持在6.45-6.50元区间震荡。

--离岸人民币：匈牙利政府计划发行三年点心债，初始息率6.5%--销售文件

路透获得的销售文件显示，匈牙利政府计划发行一笔基准规模(10亿元)的离岸人民币债券(点心债)，期限三年，初始指导息率为6.5%。

--人民币衍生品：干预减轻美元掉期曲线长端继续回升，期权波动率持稳略上

中国境内美元/人民币掉期曲线长端小幅上行，延续上周回升趋势。交易员称，本周以来中资大行卖压继续减退，加上自营盘逐渐增仓，一年期美元掉期较上周反弹逾一成，短期料仍将此趋势。

--路透调查：多数新兴亚币看涨押注下降，但人民币多仓接近九个月高点

一项路透调查显示，过去两周对多数新兴亚洲货币的看涨押注下降，因美元反弹引发对新兴亚币的获利了结，但受全球宽松货币政策支撑，新兴亚币人气依然乐观。对22名基金经理、汇市交易员和分析师进行的调查显示，人民币多仓升至去年7月底以来最高水准。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升再创逾三个月新高，存量资金博弈大盘高位盘整

中国股市沪综指收升，再创逾三个月收盘新高。分析师指出，近期公布的中国经济数据显示向好迹象，市场风险偏好提高；不过市场热点过快转换，不利于吸引增量资金入场，今日大盘高位窄幅震荡，成交明显萎缩。

--中国证券：首份证券经纪专项规章正制定，经纪佣金管理拟放松--报载

据上海证券报报导，中国证监会正在制定《证券经纪业务管理办法（草案）》，这是首部对券商经纪业务进行集中统一规定的部门规章，拟定新规提出松绑经纪业务佣金管理。

--香港证券：联交所称保荐人监管机制有效，去年拒9家新股上市申请

针对去年拒绝或退回部分公司的上市申请，香港交易及结算所（港交所）旗下联交所解释称，重点质疑部分公司盈利能力未能符合上市要求。而自3年前实施保荐人新监管机制后，目前能更有效识别不合格上市的申请人。

--中国个股：恒大集团斥2.91亿元购入廊坊发展5%股份，后者周四起停牌

中国大型房地产企业恒大集团举牌A股公司廊坊发展，后者公告显示，周一和周二恒大集团斥资2.91亿元人民币购入廊坊发展5%股份，达到举牌线，未来12个月将视情况决定是否增持或减持。

--中港个股：万科担保子公司发行13.75亿港元三年期票据，年息2.5%

中国最大房地产开发企业--万科称，担保其子公司发行13.75亿港元三年期票据，年息2.5%。

--香港个股：越秀地产以38.8亿元人民币出售广州项目权益予平安不动产等