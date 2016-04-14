香港个股：越秀地产以38.8亿元人民币出售广州项目权益予平安不动产等

路透香港4月14日 - 中国广州市政府背景的越秀地产 宣布，其早前挂牌出售旗下一家从事广州白云区一发展项目的附属公司49%股权，由平安不动产持股五成的公司以底价23.27亿元人民币投得，连同项目公司相关负债，交易总作价逾38.8亿元。

投得项目的买家为广州联衡置业有限公司，该公司由平安保险 旗下的平安不动产拥有50%股权。

越秀地产表示，估计是次出售将录得除税后收益约3.1亿元，而交易回笼的资金用于对现有债务进行再融资及用作未来潜在投资及一般营运资金。

越秀地产上月初公开挂牌出售广州宏胜房地产开发有限公司49%股权及相关负债，后者原来为越秀地产的全资附属公司，拥有位于白云区一个项目＂越秀˙星汇云城＂。公司当时表示，因项目规模相对较大，开发周期较长，引入综合实力强的合作伙伴可分散经营风险。

＂越秀˙星汇云城＂位于广州市中心，毗邻地铁站，计划发展为大型综合用途住宅及商业项目，包括30栋高层平层公寓，一个大型购物区、一个专属会所及一所学校等。项目目前正在建设中，估计于2022年落成。

越秀地产周四早盘中段股价升1.75%，报1.16港元。（完）

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