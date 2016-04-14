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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 10:59 BJT

《汇市简讯》美元指数反弹，技术信号转为中性

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* 美元指数在亚洲市场涨0.2%，新加坡金管局意外放宽政策后，亚洲货币领跌。

* 美元指数隔夜市场涨0.9%后涨势延续，20日移动均线切入位94.97面临压力

* 市场涨跌不一：日经指数涨2.5%，E-迷你标普500指数期货下滑0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.4%，美国原油跌1%

* 信号由负面转为中性，动能研究显示5日、10日和20日移动均线存在支撑

* 若确认收在20日移动均线上方，则稍早低点94.81和95.00/10分别为支撑位和阻力位

* 图表： reut.rs/1VmMULz

(完)

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