《汇市简讯》美元指数反弹，技术信号转为中性

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
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* 美元指数在亚洲市场涨0.2%，新加坡金管局意外放宽政策后，亚洲货币领跌。
* 美元指数隔夜市场涨0.9%后涨势延续，20日移动均线切入位94.97面临压力
* 市场涨跌不一：日经指数涨2.5%，E-迷你标普500指数期货下滑0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.4%，美国原油跌1%
* 信号由负面转为中性，动能研究显示5日、10日和20日移动均线存在支撑
* 若确认收在20日移动均线上方，则稍早低点94.81和95.00/10分别为支撑位和阻力位
* 图表： reut.rs/1VmMULz
(完)
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“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。