欧洲金融：英国央行准备接管主要利率指标--英镑隔夜银行间平均利率

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月18日
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
路透伦敦4月13日 - 英国央行周三表示，本月将会接管一个银行间贷款利率，该利率是研判投资人对于央行下次货币政策行动预期的重要指标。
对于一些合约而言，英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)也一直被视为是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的替代指标；LIBOR是一个全球性指标，依该指标签订的合约金额约有450万亿(兆)美元，但却受到市场操纵丑闻的不利影响。
英国央行去年宣布，计划从批发市场经纪商协会(Wholesale Markets Brokers' Association)接下管理SONIA的所有责任。4月25日之前，该协会将继续计算并公布SONIA数据，但只是代表英国央行执行。
一名熟知这项改革计划的人士表示，英国央行打算“拥有”这项追踪英国央行银行利率的重要利率指标，以构建货币政策。
该消息人士补充道，“知道市场利率接近央行指标利率，且足以确保市场利率不会脱缰，这对他们来说很重要。”
以英国央行总裁卡尼为首的全球监管者于2014年表示，在部分合约当中，SONIA可以作为LIBOR的替代选择。
英国央行周三表示，计划在夏末就扩大SONIA适用交易范围的计划征询公众意见。
“英国央行认为SONIA改革有其必要，因其在英镑市场中是一个重要指标，同时也考虑到当前SONIA指标的基础--经纪存款(brokered deposit)市场规模有限，”英国央行在一份声明中表示。(完) (编译 张明钧; 审校 王颖)
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。