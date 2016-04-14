欧洲金融：英国央行准备接管主要利率指标--英镑隔夜银行间平均利率

路透伦敦4月13日 - 英国央行周三表示，本月将会接管一个银行间贷款利率，该利率是研判投资人对于央行下次货币政策行动预期的重要指标。

对于一些合约而言，英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)也一直被视为是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的替代指标；LIBOR是一个全球性指标，依该指标签订的合约金额约有450万亿(兆)美元，但却受到市场操纵丑闻的不利影响。

英国央行去年宣布，计划从批发市场经纪商协会(Wholesale Markets Brokers' Association)接下管理SONIA的所有责任。4月25日之前，该协会将继续计算并公布SONIA数据，但只是代表英国央行执行。

一名熟知这项改革计划的人士表示，英国央行打算“拥有”这项追踪英国央行银行利率的重要利率指标，以构建货币政策。

该消息人士补充道，“知道市场利率接近央行指标利率，且足以确保市场利率不会脱缰，这对他们来说很重要。”

以英国央行总裁卡尼为首的全球监管者于2014年表示，在部分合约当中，SONIA可以作为LIBOR的替代选择。

英国央行周三表示，计划在夏末就扩大SONIA适用交易范围的计划征询公众意见。

“英国央行认为SONIA改革有其必要，因其在英镑市场中是一个重要指标，同时也考虑到当前SONIA指标的基础--经纪存款(brokered deposit)市场规模有限，”英国央行在一份声明中表示。(完) (编译 张明钧; 审校 王颖)