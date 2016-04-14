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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 11:27 BJT

日本股市：日经指数早市收升2.5%创4月新高，日圆走软助攻

“这些都是非常令人鼓舞的迹象，至少表明市场抛压已减轻，并在一定程度上有可能是更为持续乐观情绪的反映。但究竟如何也很难确定，毕竟上个季度很多人在假黎明及死猫反弹面前押错了注。”

电子产品出口商Panasonic Corp 涨3.7%，而汽车出口商日产汽车 和丰田汽车 各涨逾2%。

东证钢铁分类指数 跳涨5%，因券商开始对钢铁业持更为乐观的看法。其中，JFE Holdings 涨7.4%，此前瑞士信贷将该股评级由“中性”上调至“表现优于大盘”。神户制钢 涨9.1%。

超市运营商永旺 涨3.6%，此前宣布的获利预估高于市场预期。

东证股价指数 早盘收高2.1%报1,360.15点；33个分项指数悉数上涨。

JPX-日经400指数 涨2.2%至12,300.98点。(完)

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