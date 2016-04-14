日本股市：日经指数早市收升2.5%创4月新高，日圆走软助攻

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
“这些都是非常令人鼓舞的迹象，至少表明市场抛压已减轻，并在一定程度上有可能是更为持续乐观情绪的反映。但究竟如何也很难确定，毕竟上个季度很多人在假黎明及死猫反弹面前押错了注。”
电子产品出口商Panasonic Corp 涨3.7%，而汽车出口商日产汽车 和丰田汽车 各涨逾2%。
东证钢铁分类指数 跳涨5%，因券商开始对钢铁业持更为乐观的看法。其中，JFE Holdings 涨7.4%，此前瑞士信贷将该股评级由“中性”上调至“表现优于大盘”。神户制钢 涨9.1%。
超市运营商永旺 涨3.6%，此前宣布的获利预估高于市场预期。
东证股价指数 早盘收高2.1%报1,360.15点；33个分项指数悉数上涨。
JPX-日经400指数 涨2.2%至12,300.98点。(完)
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。