澳新汇市：澳新货币脱离10个月高位，美国加息预期升温推升美元

即使是良好的就业报告也未能拉抬人气。澳洲3月失业率意外降至30个月最低，促使投资者降低对于再次降息的预期。

澳元兑欧元仍有强劲升幅，欧元 跌至1.4684澳元，一周来已下跌0.05澳元；英镑兑澳元 报1.8515澳元，徘徊在2015年1月以来最低位附近。

新西兰元兑美元 日内跌近1%，至0.6860美元，脱离周三创下的高位0.6952。支撑位在0.6773。

投资人再次为美联储进一步升息的看法预做准备，主导了市场走势。

Westpac分析师Sean Callow表示，新加坡金管局放宽政策，对亚洲各国来说是个令人担心的讯息。

澳洲央行和新西兰央行均承受再次宽松政策的压力，部分原因在于澳元和新西兰元近期走强。(完)

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