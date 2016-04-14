澳新汇市：澳新货币脱离10个月高位，美国加息预期升温推升美元

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
即使是良好的就业报告也未能拉抬人气。澳洲3月失业率意外降至30个月最低，促使投资者降低对于再次降息的预期。
澳元兑欧元仍有强劲升幅，欧元 跌至1.4684澳元，一周来已下跌0.05澳元；英镑兑澳元 报1.8515澳元，徘徊在2015年1月以来最低位附近。
新西兰元兑美元 日内跌近1%，至0.6860美元，脱离周三创下的高位0.6952。支撑位在0.6773。
投资人再次为美联储进一步升息的看法预做准备，主导了市场走势。
Westpac分析师Sean Callow表示，新加坡金管局放宽政策，对亚洲各国来说是个令人担心的讯息。
澳洲央行和新西兰央行均承受再次宽松政策的压力，部分原因在于澳元和新西兰元近期走强。(完)
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“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。