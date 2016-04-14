中国汇市：人民币早盘跌幅收窄成交放量，后市料仍维持区间震荡

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
* 人民币早盘跌幅略有收窄，成交明显放量
* 中间价大跌300点至两周新低，因隔夜美指劲升
* 短期美指反弹难或认同，维持区间波动判断
* 人民币料维持6.45-6.50元区间波动
路透上海4月14日 - 人民币兑美元即期 周四早盘跌幅收窄，中间价则大跌300点至两周新低，结束三连升。交易员称，隔夜美元指数劲升近1%，人民币参考一篮子货币要求中间价大幅低开，但并不认为美元指数就此展开反弹，预计美元指数仍以震荡偏弱走势为主，人民币汇价料维持在6.45-6.50元区间震荡。
他们并指出，受中间价大跌影响，市场成交明显放量，但日内市场波动仍可控，仍难偏离中间价太远；隔夜跳空的空间比日内大得多，除非有比较好的预判，机构对留隔夜头寸敞口也比较谨慎。
“昨天比较突然，跳得很多，但我还是维持区间波动判断，...现在授信比较多，客盘购汇量上头有限制，真的客盘还不如以前的四分之一。”一中资行交易员称。
北京时间11:51，人民币兑美元 即期报6.4831元，上日收报6.4678元。今日人民币兑美元中间价 报6.4891元，上日中间价为6.4591元。人民币兑美元即期成交额 为93.16亿美元，上日半日为64亿美元。
全球汇市方面，日圆兑美元周三从近期高点回落，因油价劲扬支撑市场冒险意愿。中国贸易数据乐观，扶助澳元扩大涨幅。由于产油大国俄罗斯和沙特阿拉伯就冻产达成一致的希望重燃，隔夜全球油价涨至四个月高位。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.68元, 上日尾盘为6.6705元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4945元, 上一交易日尾盘报6.485元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4823；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。