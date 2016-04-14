中国汇市：人民币早盘跌幅收窄成交放量，后市料仍维持区间震荡

* 人民币早盘跌幅略有收窄，成交明显放量

* 中间价大跌300点至两周新低，因隔夜美指劲升

* 短期美指反弹难或认同，维持区间波动判断

* 人民币料维持6.45-6.50元区间波动

路透上海4月14日 - 人民币兑美元即期 周四早盘跌幅收窄，中间价则大跌300点至两周新低，结束三连升。交易员称，隔夜美元指数劲升近1%，人民币参考一篮子货币要求中间价大幅低开，但并不认为美元指数就此展开反弹，预计美元指数仍以震荡偏弱走势为主，人民币汇价料维持在6.45-6.50元区间震荡。

他们并指出，受中间价大跌影响，市场成交明显放量，但日内市场波动仍可控，仍难偏离中间价太远；隔夜跳空的空间比日内大得多，除非有比较好的预判，机构对留隔夜头寸敞口也比较谨慎。

“昨天比较突然，跳得很多，但我还是维持区间波动判断，...现在授信比较多，客盘购汇量上头有限制，真的客盘还不如以前的四分之一。”一中资行交易员称。

北京时间11:51，人民币兑美元 即期报6.4831元，上日收报6.4678元。今日人民币兑美元中间价 报6.4891元，上日中间价为6.4591元。人民币兑美元即期成交额 为93.16亿美元，上日半日为64亿美元。

全球汇市方面，日圆兑美元周三从近期高点回落，因油价劲扬支撑市场冒险意愿。中国贸易数据乐观，扶助澳元扩大涨幅。由于产油大国俄罗斯和沙特阿拉伯就冻产达成一致的希望重燃，隔夜全球油价涨至四个月高位。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.68元, 上日尾盘为6.6705元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4945元, 上一交易日尾盘报6.485元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4823；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。