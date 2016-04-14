离岸人民币：匈牙利政府计划发行三年点心债，初始息率6.5%--销售文件

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透香港4月14日 - 路透周四获得的销售文件显示，匈牙利政府计划发行一笔基准规模(10亿元)的离岸人民币债券(点心债)，期限三年，初始指导息率为6.5%。
另据汤森路透旗下IFR稍早报导，目前已委任中国银行 负责为该国安排基准规模的人民币计价债券，这笔点心债的发行和定价将根据市场状况而定。
这是中欧与东欧地区发行的第一只主权点心债，自去年11月19日建行亚洲发行10亿元两年点心债券之后，市场担心人民币进一步走软，点心债一级发行市场转为沉寂。
发行人获穆迪、标普、惠誉评级分别为Ba1、BB+、BB+；该点心债亦获穆迪、标普、惠誉的Ba1/BB+/BB+的发行评级。
匈牙利政府今年1月曾为发行点心债路演，但当时离岸人民币流动性紧缩，离岸银行间隔夜拆借一度触及历史新高。（完） (记者 赵红梅/周红；审校 张喜良)
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。