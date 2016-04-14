离岸人民币：匈牙利政府计划发行三年点心债，初始息率6.5%--销售文件

路透香港4月14日 - 路透周四获得的销售文件显示，匈牙利政府计划发行一笔基准规模(10亿元)的离岸人民币债券(点心债)，期限三年，初始指导息率为6.5%。

另据汤森路透旗下IFR稍早报导，目前已委任中国银行 负责为该国安排基准规模的人民币计价债券，这笔点心债的发行和定价将根据市场状况而定。

这是中欧与东欧地区发行的第一只主权点心债，自去年11月19日建行亚洲发行10亿元两年点心债券之后，市场担心人民币进一步走软，点心债一级发行市场转为沉寂。

发行人获穆迪、标普、惠誉评级分别为Ba1、BB+、BB+；该点心债亦获穆迪、标普、惠誉的Ba1/BB+/BB+的发行评级。