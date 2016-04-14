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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 17:16 BJT

《中国企业债发行日程表》--4月14日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*天津宁河投资  15        7   4/21簿记建档      --       AA      4/22-4/25     渤海证券
控股         (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保和北京首创担保共同担保)        平安证券
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*北京汽车      25        7   4/21簿记建档      --       AAA     4/22-4/26     海通证券
       (绿色债券，附第5年末投资人回售选择权)                         工商银行
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聊城市安泰     8.8       7   4/8簿记建档      4.58%     AA      4/11-4/15     兴业证券
城乡投资开发   3.2       7                    5.16%
                    (品种一由重庆进出口信用担保公司提供担保/均第3-7年末分别偿还20%本金)   
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上虞经济       18.9      7   4/8簿记建档      4.76%     AA      4/11-4/15     国信证券
开发区投资开发      (第3-7年末分别偿还20%本金)   
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重庆经开区     15        7   4/12簿记建档     3.95%     AA      4/13-4/15     国海证券
开发投资集团       (第3-7年末分别偿还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保)    
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海安县开发区   10        7   4/12簿记建档     5.45%     AA      4/13-4/15  国泰君安证券
经济技术开发                   (第3-7年末分别偿还20%本金)
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聊城市兴业经济 14        7   4/12簿记建档     5.20%     AA      4/13-4/15     开源证券
                   (第3-7年末分别偿还20%本金)
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海航集团    不超过20  可续期 4/13簿记建档    *7.00%     AA+     4/14-4/15     海通证券
             (每3年重定价，并附发行人续期选择权)      
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仁怀市城市     14        7   4/13簿记建档    *5.12%     AA      4/14-4/15     江海证券
开发建设投资            (第3-7年末分别偿还20%本金)  
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邵阳都梁投资发展 11.1    7   4/12簿记建档     5.50%     AA      4/13-4/15     西部证券
养老产业和城市停车场建设专项债券  (第3-7年末分别偿还20%本金/以自有土地使用权进行担保)           
            
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龙岩市铁路建设  8        7   4/12簿记建档     4.98%     AA      4/13-4/15     兴业证券
                    (第3-7年末分别偿还20%本金)
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亳州宜居投资   15        7   4/13簿记建档    *4.78%     AA      4/14-4/15     国元证券
              (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保)
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秀山工业        8       7    4/13簿记建档    *5.85%     AA-     4/14-4/18     广州证券
发展投资      (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保)
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秦皇岛城市     12       7    4/13簿记建档    *4.69%     AA      4/14-4/18   国泰君安证券
发展投资控股集团        (第3-7年末分别偿还20%本金)    
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淮安市盱眙    12        7    4/14簿记建档   上限6.00%   AA      4/15-4/19     民族证券
城市资产经营    (第3-7年末分别偿还20%本金)
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天津渤海国有   30        7   4/15簿记建档  *上限3.90%   AAA     4/18-4/19     渤海证券
资产经营        6       10                 *上限4.10%   申万宏源证券/第一创业摩根大通证券
       (品种一第3-7年末偿还20%本金/品种二第3-6年末偿还10%本金，7-10年还15%)=====================
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江苏瀚瑞      16        7    4/14簿记建档   上限5.50%   AA      4/15-4/20     东北证券
投资控股       8        7 
       (每3-7年末分别偿还本金20%/品种一由中债增信提供担保/品种二由瀚华担保提供担保)
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广州港集团     5        10   4/15簿记建档  *上限3.70%   AAA     4/18-4/20     广发证券 
城市停车场建设专项债(第5年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)    
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郑州牟中      8.8        7   4/15簿记建档  *上限5.50%   AA      4/18-4/20   国泰君安证券
发展投资       (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保有限公司提供担保)
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重庆两江新区   25        5   4/18簿记建档      --       AAA     4/19-4/21     广发证券
开发投资集团        (第3、4、5年末，分别偿还30%、30%和40%本金)
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武汉国有资产    7        7   4/18簿记建档      --       AA+     4/19-4/21     天风证券
经营                (第3年末附投资人回售选择权)   
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天津广成投资   11        7   4/19簿记建档      --       AA      4/20-4/21     渤海证券
集团                (第3-7年末分别偿还20%本金，瀚华担保公司提供担保)
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淮安红日交通    8        7   4/19簿记建档      --       AA      4/20-4/22     民族证券
投资发展总公司      (第3-7年末分别偿还20%本金)
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仙桃市城市      9        7   4/15簿记建档  *上限5.50%   AA      4/18-4/22     国信证券
建设投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北省担保集团有限公司提供担保)
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四川阆中名城   10        7   4/18簿记建档      --       AA-     4/19-4/25     国信证券
经营投资            (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保)   
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重庆迈瑞城市   20        7   4/20簿记建档      --       AA+     4/21-4/25     广发证券
建设投资            (第3-7年末分别偿还20%本金)
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盘锦水务       11        7     推迟发行        --       AA          --      国泰君安证券
                    (第3-7年末分别偿还20%本金)
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兴化市经济发展  8        6 择期重新簿记建档    --       AA          --        海通证券
                    (第3-6年末分别偿还25%本金 )    
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辽宁药都发展    8        7     推迟发行        --       AA          --        国信证券
                    (第3-7年末分别偿还20%本金)
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重庆新梁        9        7     推迟发行        --       AA-         --        广州证券
投资开发集团  (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保)
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泰州市姜堰    12.6      7      推迟发行        --       AA          --  第一创业摩根大通证券 
城市建设投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金/采用土地使用权抵押担保)        
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)    
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泸州化工园区     20       7   4/15簿记建档  *上限7.00%    AA      4/18-4/19   华创证券
原料结构调整项目收益债   (第3-7年末分别偿还20%本金/泸州工业投资集团为差额补偿人)
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盘县城市棚户区   15       7 择期重新簿记建档    --        AA         --     中信建投证券
改造项目收益债   (第3-7年末分别偿还10%-25%本金/贵州省红果经济开发区开发公司为差额补偿人)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率    主体评级    发行时间   主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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*遵义投资集团   7         4    4/21簿记建档     --         AA       4/22-4/26  国海证券
小微扶持债       (附第3年末投资者回售选择权)
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注: *表示新增。(完) 
        
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