《中国企业债发行日程表》--4月14日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *天津宁河投资 15 7 4/21簿记建档 -- AA 4/22-4/25 渤海证券 控股 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保和北京首创担保共同担保) 平安证券 ========================================================================================= *北京汽车 25 7 4/21簿记建档 -- AAA 4/22-4/26 海通证券 (绿色债券，附第5年末投资人回售选择权) 工商银行 ========================================================================================= 聊城市安泰 8.8 7 4/8簿记建档 4.58% AA 4/11-4/15 兴业证券 城乡投资开发 3.2 7 5.16% (品种一由重庆进出口信用担保公司提供担保/均第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 上虞经济 18.9 7 4/8簿记建档 4.76% AA 4/11-4/15 国信证券 开发区投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆经开区 15 7 4/12簿记建档 3.95% AA 4/13-4/15 国海证券 开发投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保) ========================================================================================= 海安县开发区 10 7 4/12簿记建档 5.45% AA 4/13-4/15 国泰君安证券 经济技术开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 聊城市兴业经济 14 7 4/12簿记建档 5.20% AA 4/13-4/15 开源证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 海航集团 不超过20 可续期 4/13簿记建档 *7.00% AA+ 4/14-4/15 海通证券 (每3年重定价，并附发行人续期选择权) ========================================================================================= 仁怀市城市 14 7 4/13簿记建档 *5.12% AA 4/14-4/15 江海证券 开发建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 邵阳都梁投资发展 11.1 7 4/12簿记建档 5.50% AA 4/13-4/15 西部证券 养老产业和城市停车场建设专项债券 (第3-7年末分别偿还20%本金/以自有土地使用权进行担保) ========================================================================================= 龙岩市铁路建设 8 7 4/12簿记建档 4.98% AA 4/13-4/15 兴业证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 亳州宜居投资 15 7 4/13簿记建档 *4.78% AA 4/14-4/15 国元证券 (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 秀山工业 8 7 4/13簿记建档 *5.85% AA- 4/14-4/18 广州证券 发展投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= 秦皇岛城市 12 7 4/13簿记建档 *4.69% AA 4/14-4/18 国泰君安证券 发展投资控股集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 淮安市盱眙 12 7 4/14簿记建档 上限6.00% AA 4/15-4/19 民族证券 城市资产经营 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 天津渤海国有 30 7 4/15簿记建档 *上限3.90% AAA 4/18-4/19 渤海证券 资产经营 6 10 *上限4.10% 申万宏源证券/第一创业摩根大通证券 (品种一第3-7年末偿还20%本金/品种二第3-6年末偿还10%本金，7-10年还15%)===================== ==================================================================== 江苏瀚瑞 16 7 4/14簿记建档 上限5.50% AA 4/15-4/20 东北证券 投资控股 8 7 (每3-7年末分别偿还本金20%/品种一由中债增信提供担保/品种二由瀚华担保提供担保) ========================================================================================= 广州港集团 5 10 4/15簿记建档 *上限3.70% AAA 4/18-4/20 广发证券 城市停车场建设专项债(第5年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 郑州牟中 8.8 7 4/15簿记建档 *上限5.50% AA 4/18-4/20 国泰君安证券 发展投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 重庆两江新区 25 5 4/18簿记建档 -- AAA 4/19-4/21 广发证券 开发投资集团 (第3、4、5年末，分别偿还30%、30%和40%本金) ========================================================================================= 武汉国有资产 7 7 4/18簿记建档 -- AA+ 4/19-4/21 天风证券 经营 (第3年末附投资人回售选择权) ========================================================================================= 天津广成投资 11 7 4/19簿记建档 -- AA 4/20-4/21 渤海证券 集团 (第3-7年末分别偿还20%本金，瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 淮安红日交通 8 7 4/19簿记建档 -- AA 4/20-4/22 民族证券 投资发展总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 仙桃市城市 9 7 4/15簿记建档 *上限5.50% AA 4/18-4/22 国信证券 建设投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北省担保集团有限公司提供担保) ========================================================================================= 四川阆中名城 10 7 4/18簿记建档 -- AA- 4/19-4/25 国信证券 经营投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 重庆迈瑞城市 20 7 4/20簿记建档 -- AA+ 4/21-4/25 广发证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 盘锦水务 11 7 推迟发行 -- AA -- 国泰君安证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 兴化市经济发展 8 6 择期重新簿记建档 -- AA -- 海通证券 (第3-6年末分别偿还25%本金 ) ========================================================================================= 辽宁药都发展 8 7 推迟发行 -- AA -- 国信证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆新梁 9 7 推迟发行 -- AA- -- 广州证券 投资开发集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 泰州市姜堰 12.6 7 推迟发行 -- AA -- 第一创业摩根大通证券 城市建设投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金/采用土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 泸州化工园区 20 7 4/15簿记建档 *上限7.00% AA 4/18-4/19 华创证券 原料结构调整项目收益债 (第3-7年末分别偿还20%本金/泸州工业投资集团为差额补偿人) ========================================================================================= 盘县城市棚户区 15 7 择期重新簿记建档 -- AA -- 中信建投证券 改造项目收益债 (第3-7年末分别偿还10%-25%本金/贵州省红果经济开发区开发公司为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= *遵义投资集团 7 4 4/21簿记建档 -- AA 4/22-4/26 国海证券 小微扶持债 (附第3年末投资者回售选择权) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次