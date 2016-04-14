人民币衍生品：干预减轻美元掉期曲线长端继续回升，期权波动率持稳略上

路透北京4月14日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周四长端小幅上行，延续上周回升趋势。交易员称，本周以来中资大行卖压继续减退，加上自营盘逐渐增仓，一年期美元掉期 较上周反弹逾一成，短期料仍将此趋势。

他们表示，近期即期市场基本可以自发平衡，大行维稳压力骤降，无需在掉期市场大量操作，美元流动性也较为宽松。另外人民币双向宽幅波动的趋势下，人民币期权隐含波动率 持稳略上。

“现在市场自发调节，加上大行的卖盘少了，又有新盘在低位开仓，就把价格上到这个位置。”一股份行交易员称。

亦有股份行交易员表示，前段时间由于忌惮干预，自营盘掉期头寸比较轻；现在干预减少买盘的积极性比较高，短期来看一年期掉期还将走升。

北京时间14:20，美元/人民币一周期掉期 报19.5点，一个月期 报86点，一年期 报845点，较上周四分别下行0.51%、2.27%和上行17.36%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.750/5.150，六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.400/4.800，较上周四略升。

中国银行间市场周四早盘资金面好转，隔夜、七天加权利率略降，未延续前日升势。交易员称，央行MLF操作缓和资金压力，大行供给有所回升；但近期仍有缴税、MLF到期负面因素，对短期内的流动性状况，市场还难以掉以轻心。