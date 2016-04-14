中国债市动态：现券收益率续升难脱疲态，进出口行新债超高定位雪上加霜

路透上海4月14日 - 中国银行间债市周四早盘现券延续弱势，收益率续走高。交易员称，继上日长债券价跌幅领先之后，今日二级市场看空情绪继续向三、五年等中期品种蔓延，一级进出口行新债招标结果大幅走高，进一步令市场承压，机构抛压有增无减。

他们并认为，而信用债亦在风险事件等影响下交投仍显弱；虽然央行上日操作MLF驰援资金面，但是流动性仍面临一定扰动，在经济走势出现改善背景下，料短期债市疲弱格局难改。

“收益率继续上啊，今天是3-5年的金融债上比较猛，口行一级结果太夸张了，感觉大家都怕了，”北京一银行交易员称，本来觉得这两天的调整也是阶段性的，等信贷数据公布之后再看看，结果没想到一级情绪已经这么弱了。

进出口行上午招标一年、三年、五年和10年固息债，结果分别为2.46%、3.0007%、3.1475%和3.5377%，对应投标倍数2.07倍、1.45倍、2.84倍和2.14倍。中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 中，上述四个期限最新收益率为2.5179%、2.9311%、3.1860%和3.4409%。

华南一银行交易员称，宏观数据向好影响下，债市调整加剧，但经济基本面是在房地产投资等的带动下出现改善的，后期走势如何还不确定，而且猪肉和蔬菜价格引发的通胀也不可持续，短期现券就是利空因素影响下的交易情绪的集中释放。

“央行的政策可能被猪和菜牵着鼻子走么，预期总是在变的，”上述交易员称，前期债券利率确实太低，加上央行调控杠杆，债券空间也不大，现在适当调整一下反而是好事。

信用债方面，陷入债务困境的中国铁路物资股份有限公司上日公告称，上周已召开了与主要债权银行的沟通会，公司在会上表示，希望通过实施银行债务重组减缓企业压力；公司也正在通过多途径努力筹措偿债资金。

国泰君安债券研究认为，不管铁路物资的债券能否最终兑付，大型央企核心子公司、大额债券发行人债务重组事件本身仍然将对近期脆弱的市场情绪构成进一步的打击；总体上看，短期内“防踩雷”主导的信用利差阶段性调整是市场的主要焦点。

剩余期限近4.77年的国开行160203券最新成交 在3.2744%，上日尾盘为3.2304%。剩余期限近10年的国开行150218券最新报价 在3.4300%/3.4150%，上日尾盘为3.3950%/3.3825%。