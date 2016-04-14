更新版 1-《全球重要经济事件一览表》--4月14日-4月21日

(新增4月15日一则中国要闻) (除特别说明外，均为GMT时间)

4月14日(四)

华盛顿--世界银行行长金墉召开记者会(1245)。

华盛顿--IMF总裁拉加德召开记者会(1330)。

华盛顿--IMF总裁拉加德参加访谈，“总裁就全球经济接受采访”(1600)。

华盛顿--世界银行召开讨论会，“把巴黎气候协议变成行动”(1700)。发言者包括世界银行行长金墉和英国央行总裁卡尼。

华盛顿--世界银行召开讨论会，主题是“用创新性金融解决方案应对当前的发展挑战”(1800)。

华盛顿--世界银行召开讨论会，主题是“处于十字路口的新兴市场：挑战与机遇”(1830)，发言者包括俄罗斯央行副总裁和国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿。

华盛顿--世界银行召开讨论会，主题是“考虑森林：为何投资于森林是下一个重大事件？”(1830)。

华盛顿--IMF召开讨论会，主题是“加强全球金融安全网”，发言者包括英国央行副总裁夏菲克和IMF第一副总裁利普顿等(2000)。

华盛顿--世界银行召开讨论会，主题是“儿童早期发展：经济上升的明智起点”，发言者世界银行行长金庸等(2030)。

华盛顿--美国财政部顾问Antonio Weiss在参议院就“检查固定收益市场当前趋势与变化”发表证词陈述(1400)。美联储理事鲍威尔出席听证(1400)

芝加哥--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特参与题为“美联储视角”的讨论(1400)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔在参议院两个小组委员会就“研究当前固定收益市场趋势和挑战”作证(1400)。

华盛顿--IMF总部亚太部记者会(2215)

伦敦--英国央行宣布利率决定(1100)。

华盛顿--荷兰财长迪塞尔布洛姆在彼得森国际经济研究所发表讲话(1430)。

华盛顿--意大利经济/财政部长帕多安(Pier Carlo Padoan)讨论欧盟未来，促进经济增并提高稳定性(1845)。

4月15日(五)

北京--国务院新闻办举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍2016年一季度国民经济运行情况，并答记者问(0200)。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2016年春季会议(至4月17日)。

华盛顿--IMF召开讨论会，主题是“在具有挑战的市场中民间部门的解决方式”(1300)。

华盛顿--IMF总部欧洲部记者会(1315)。

华盛顿--IMF总部非洲部记者会(1415)。

华盛顿--IMF总部中东中亚部记者会(1515)。

华盛顿--IMF总部20国集团(G20)记者会(1715)。

华盛顿--IMF总部西半球部门记者会(1815)。

华盛顿--世界银行召开讨论会，主题是“强制替换：全球发展挑战”，发言者包括世界银行行长金墉和联合国秘书长潘基文等(1500)。

华盛顿--世界银行召开讨论会，主题是“东亚太平洋地区的数字红利：更快增长、更多就业和更好治理？”(1630)。

华盛顿--世界银行召开讨论会，主题是“发展中国家的政策竞争：帮助市场表现得更好”，发言者包括经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚和世界银行首席财务官莱维(Joaquim Levy)(1800)。

华盛顿--世界银行召开讨论会，主题是“促进经济增长：扭转经济减速局面的构想”(2000)。

华盛顿--芝加哥联储总裁埃文斯在摩根大通投资研讨会上就当前经济形势和货币政策发表讲话(1630)。

悉尼--澳洲央行公布金融稳定性评估报告(0130)

4月16日(六)

华盛顿--世界银行召开讨论会，主题是“非洲地区状况”(1500)。

华盛顿--IMF召开讨论会，主题是“中国在全球经济中不断变化的角色”(1930)。

4月17日(日)

华盛顿--IMF召开题为“2016财政论坛：加强国际税收体系”的会议(1300)。

华盛顿--世界银行召开讨论会，主题是“融资发展的新愿景”，世界银行行长金墉和印度央行总裁拉詹等将发言(1400)。

华盛顿--IMF召开讨论会，主题是“金融系统的数码扰乱：机遇与威胁”(1400)。

4月18日(一)

明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在明尼苏达商会发表讲话(1630)。

新不列颠--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表演说(2300)。

4月19日(二)

纽约--澳洲央行总裁史蒂文斯在2016瑞士信贷全球宏观会议上讲话(1330)

伦敦--英国财政大臣奥斯本在英国下议院财政委员会讨论欧盟成员国地位问题。

伦敦--英国央行总裁卡尼赴上议院经济事务委员会作证(1435)。

悉尼--澳洲央行发布4月货币政策会议记录(0130)。

马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)发表讲话(1140)。

首尔--韩国央行货币政策会议，将宣布利率决定(0100)。

4月20日(三)

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至4月21日)。

雅加达--印尼央行理事会会议(至4月21日)。

4月21日(四)

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定，并将公布货币政策报告(0730)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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