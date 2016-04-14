重发-《全球汇市》美元续涨，受益于全球人气改善

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1259 1.1272 -0.12 +3.67 1.0860 美元/日圆 109.44 109.33 +0.10 -9.03 120.30 欧元/日圆 123.25 123.25 +0.00 -5.53 130.47 美元/瑞郎 0.9668 0.9667 +0.01 -3.49 1.0018 英镑/美元 1.4132 1.4202 -0.49 -4.11 1.4738 美元/加元 1.2848 1.2815 +0.26 -7.16 1.3839 美元/离岸人民币 6.4945 6.4838 +0.17 -1.12 6.5680 澳元/美元 0.7650 0.7652 -0.03 +5.15 0.7275 新西兰元/美元 0.6842 0.6918 -1.10 +0.25 0.6825 澳元/日圆 83.740 83.630 +0.13 -4.43 87.620 新西兰元/日圆 74.890 75.650 -1.00 -8.65 81.980 英镑/日圆 154.70 155.28 -0.37 -12.71 177.22 澳元/新西兰元 1.1177 1.1055 +1.10 +4.81 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红/李春喜/王颖/陈宗琦；审校 白云/艾茂林/张若琪/于春红/郑茵)
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。