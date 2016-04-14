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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 13:10 BJT

重发-《全球汇市》美元续涨，受益于全球人气改善

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1259  1.1272  -0.12  +3.67  1.0860
    美元/日圆            109.44  109.33  +0.10  -9.03  120.30
    欧元/日圆         123.25  123.25  +0.00  -5.53  130.47
    美元/瑞郎            0.9668  0.9667  +0.01  -3.49  1.0018
    英镑/美元            1.4132  1.4202  -0.49  -4.11  1.4738
    美元/加元            1.2848  1.2815  +0.26  -7.16  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4945  6.4838  +0.17  -1.12  6.5680
    澳元/美元            0.7650  0.7652  -0.03  +5.15  0.7275
    新西兰元/美元        0.6842  0.6918  -1.10  +0.25  0.6825
    澳元/日圆         83.740  83.630  +0.13  -4.43  87.620
    新西兰元/日圆     74.890  75.650  -1.00  -8.65  81.980
    英镑/日圆         154.70  155.28  -0.37 -12.71  177.22
    澳元/新西兰元     1.1177  1.1055  +1.10  +4.81  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 汪红英/刘秀红/李春喜/王颖/陈宗琦；审校 白云/艾茂林/张若琪/于春红/郑茵)

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