台湾股市：缩量小幅收升，观望午后台积电投资人说明会展望

路透台北4月14日 - 台湾股市周四收盘小升。分析师表示，台股今日高开后，成交量能并未同步放大，随后升幅缩小，量缩观望午后的台积电 财报公布及投资人说明会展望预估。

台湾加权股价指数 收涨0.18%,至8,667.71点；今日成交初值 为816.37亿台币，上交易日修正后为923.83亿。

兆丰投顾一位不愿具名分析师说，下午台积电的投资人说明会很重要，相信台积电对未来展望乐观，不过这已是市场的共识， 〞台积电展望应该不错，但对明天的股市影响中性。〞

全球晶圆代工龙头--台积电稍早在收盘后公布，第一季净利为647.8亿台币，低于市场预期的656.52亿。

分析师表示，台股若要持续上攻，仍待量能放大，若成交量未能明显升温，则再上攻并不容易。不排除台股仍将在区间震荡，区间缩窄至8,600-8,700点。