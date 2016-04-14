台湾股市：缩量小幅收升，观望午后台积电投资人说明会展望

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透台北4月14日 - 台湾股市周四收盘小升。分析师表示，台股今日高开后，成交量能并未同步放大，随后升幅缩小，量缩观望午后的台积电 财报公布及投资人说明会展望预估。
台湾加权股价指数 收涨0.18%,至8,667.71点；今日成交初值 为816.37亿台币，上交易日修正后为923.83亿。
兆丰投顾一位不愿具名分析师说，下午台积电的投资人说明会很重要，相信台积电对未来展望乐观，不过这已是市场的共识， 〞台积电展望应该不错，但对明天的股市影响中性。〞
全球晶圆代工龙头--台积电稍早在收盘后公布，第一季净利为647.8亿台币，低于市场预期的656.52亿。
分析师表示，台股若要持续上攻，仍待量能放大，若成交量未能明显升温，则再上攻并不容易。不排除台股仍将在区间震荡，区间缩窄至8,600-8,700点。
本地时间13:46，亚洲主要股市大多小涨，MSCI亚太明晟指数 涨0.47%。(完)
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。