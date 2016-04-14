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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 13:23 BJT

新兴汇市：坡元贬值1%创八个月最大单日跌幅，此前金管局宽松政策

根据汤森路透数据，除非坡元在收盘前回升，不然将创下8月11日以来单日最大跌幅。

今天稍早，新加坡金管局称将从周四起，将坡元名义有效汇率(NEER)区间升值斜率改为零，由此转为中性政策立场 。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/张若琪 审校 王洋/孙茉莉)

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