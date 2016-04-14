新兴汇市：坡元贬值1%创八个月最大单日跌幅，此前金管局宽松政策

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
根据汤森路透数据，除非坡元在收盘前回升，不然将创下8月11日以来单日最大跌幅。
今天稍早，新加坡金管局称将从周四起，将坡元名义有效汇率(NEER)区间升值斜率改为零，由此转为中性政策立场 。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/张若琪 审校 王洋/孙茉莉)
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。