版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 13:59 BJT

新兴汇市：亚洲新兴货币下滑，坡元或将录得逾八个月最差单日表现

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            109.47    109.35   -0.11   +9.89    120.30
    坡元            1.3659    1.3508   -1.11   +3.78    1.4175
    台币          32.398    32.350   -0.15   +2.06    33.066
    韩元           1156.70   1145.80   -0.94   +1.58   1174.95
    泰铢*            35.02     35.02    0.00   +2.80     36.02
    菲律宾披索       46.24     46.09   -0.34   +1.43     46.90
    印尼卢比      13205.00  13155.00   -0.38   +4.39  13785.00
    印度卢比*      66.64     66.64   +0.00   -0.74     66.15
    马币            3.9050    3.8725   -0.83   +9.86    4.2900
    人民币          6.4831    6.4770   -0.09   +0.14    6.4921
    
    * 印度和泰国金融市场因假期休市。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 王洋/王颖/张若琪 审校 王兴亚/郑茵/艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐