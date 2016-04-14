新兴汇市：亚洲新兴货币下滑，坡元或将录得逾八个月最差单日表现

亚洲橡胶：TOCOM期胶逆转收高，受供应紧俏疑虑支撑
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亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 109.47 109.35 -0.11 +9.89 120.30 坡元 1.3659 1.3508 -1.11 +3.78 1.4175 台币 32.398 32.350 -0.15 +2.06 33.066 韩元 1156.70 1145.80 -0.94 +1.58 1174.95 泰铢* 35.02 35.02 0.00 +2.80 36.02 菲律宾披索 46.24 46.09 -0.34 +1.43 46.90 印尼卢比 13205.00 13155.00 -0.38 +4.39 13785.00 印度卢比* 66.64 66.64 +0.00 -0.74 66.15 马币 3.9050 3.8725 -0.83 +9.86 4.2900 人民币 6.4831 6.4770 -0.09 +0.14 6.4921 * 印度和泰国金融市场因假期休市。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋/王颖/张若琪 审校 王兴亚/郑茵/艾茂林)
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路透1月18日 - 金价周三从上日触及的八周高点回落，因美元从低点反弹，以及投资者在特朗普于本周晚些时候就任美国总统前获利了结。
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。