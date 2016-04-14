中国新债：国开行下周二增发至多250亿四期债，期限一、三、五和七年

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透上海4月14日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(19日)招标增 发四期固息债，总额不超过250亿元人民币，期限一、三、五、七年。 其中，一年、三年期分别为国开行今年第九期 、第八期CN160208=CFX S增发债，票面利率为2.29%和2.72%；五年、七年期分别为该行今年第六期CN160206=CFXS 、七期 增发债，票面利率为2.96%和3.24%。 具体发行条款如下： 2016年第九、八、六、七期增发债 ---------------------------------------------------------------------- 发行上限 1/3/7年：60亿元；5年：70亿元 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 招标时间 1/3/5年：4月19日9:30-10:30；7年：4月19日9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4/21 起息日 1年：3/9；3年：3/3；5年：2/18；7年：2/25 分销期 4/20-4/21 上市日 4/25 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10% ----------------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。