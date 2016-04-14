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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 14:05 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：新加坡意外放宽政策，冲击亚洲新兴货币

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* 欧元/美元跌0.1%，澳元/美元持平，新西兰元/美元跌1.13%，美元/日圆涨0.11%

* 美元/坡元涨1.14%，美元/人民币在岸市场汇率涨0.11%，美元/马币涨0.9%，美元/韩元涨1.1%

* 日经指数涨2.97%，中国沪综指跌0.02%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.47%，西德克萨斯中质油(WTI)跌1.32%，美国指标公债收益率报1.7657%

* 澳洲3月失业率降至30个月低位，削弱未来数月降息可能性

* 新加坡金管局意外放宽政策，因增长停滞且前景趋淡

* 图表：r.reuters.com/dec27t(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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