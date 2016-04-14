《汇市简讯》欧洲盘初：新加坡意外放宽政策，冲击亚洲新兴货币

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
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* 欧元/美元跌0.1%，澳元/美元持平，新西兰元/美元跌1.13%，美元/日圆涨0.11%
* 美元/坡元涨1.14%，美元/人民币在岸市场汇率涨0.11%，美元/马币涨0.9%，美元/韩元涨1.1%
* 日经指数涨2.97%，中国沪综指跌0.02%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.47%，西德克萨斯中质油(WTI)跌1.32%，美国指标公债收益率报1.7657%
* 澳洲3月失业率降至30个月低位，削弱未来数月降息可能性
* 新加坡金管局意外放宽政策，因增长停滞且前景趋淡
* 图表：r.reuters.com/dec27t(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧)
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。