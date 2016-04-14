路透基点：星科金朋五年期贷款结案，金额缩减至3.15亿美元--TRLPC

路透香港4月14日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士称，由于融资需求改变，半导体封测厂星科金朋进一步削减五年期贷款规模至3.15亿美元。

三家牵头行兼簿记行(MLAB)--巴克莱、星展银行、安智银行(ING)在7月获得委托，五家银行加入此案。

三家牵头行在9月中旬展开高级银团筹组，规模为5亿美元。11月底星科金朋发行一档高收益债券，集资4.25亿美元后，这项贷款规模在12月初时削减1亿美元。

这笔融资所得，加上8月时完成的一笔2亿美元永久债券发售，以及上述4.25亿美元三年内不可赎回的五年期债券筹资，将做为一笔8.90亿美元六个月期过桥贷款的再融资。

该笔过桥贷款由星展银行单独提供，用于星科金朋6月时被中国同业江苏长电科技收购后所进行的一项债务重组。

消息人士称，星科金朋一档总额6.11152亿美元2018年到期的优先债，仍有7,500万美元未偿余额，因为部分投资人并未接受参与债务重组。由于债务重组，星科金朋的再融资需求因而下降。

这笔3.15亿美元五年期新贷款在高级银团阶段的综合收益定价为405-420个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码370个基点，平均期限约3.75年。