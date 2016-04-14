日本股市：日经指数收盘大涨3.2%至逾两周高点，受日圆走软提振

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透东京4月14日 - 日股日经指数周四收盘飙升至逾两周高点，因日圆走软提振了人气，并缓解了对出口商类股获利的担忧。
日经指数 收盘大涨3.2%至16,911.05点，创3月29日以来最高收位。
东证股价指数 收涨2.9%至1,371.35点，33个分类指数均上涨。成交量较高，为25亿股。
JPX-日经400指数 收涨3.1%至12,403.09点。(完)
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。