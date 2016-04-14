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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 14:29 BJT

日本股市：日经指数收盘大涨3.2%至逾两周高点，受日圆走软提振

路透东京4月14日 - 日股日经指数周四收盘飙升至逾两周高点，因日圆走软提振了人气，并缓解了对出口商类股获利的担忧。

日经指数 收盘大涨3.2%至16,911.05点，创3月29日以来最高收位。

东证股价指数 收涨2.9%至1,371.35点，33个分类指数均上涨。成交量较高，为25亿股。

JPX-日经400指数 收涨3.1%至12,403.09点。(完)

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