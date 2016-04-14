全球金市：现货金下跌，美元和股市上涨令避险需求降温

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
期银 大跌近2%，结束五日连涨；现货铂 和钯 价格分别下跌1%。
“金价因投资者风险偏好回升而走软。股市大幅上扬，以及最近黄金交易所上市基金(ETF)需求趋平，说明金价将经历一段时间的盘整，”汇丰分析师James Steel表示。
“这种盘整有可能会转为轧平仓位，但我们认为，虽然抛盘有可能持续，但应该比较温和。”
近日来黄金ETF资金出现外流，今年稍早曾吸引大量资金流入。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周三黄金持仓量下降5.05吨至810.09吨，为一个月最低。
交易商称金价技术面疲软，跌破位于1,230美元附近的50日均线之后出现剧烈卖盘。
围绕美国货币政策的不确定性也带来压力。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1232.5 -10.26 -0.83
现货银 16.04 -0.154 -0.95
现货铂金 985.74 -8.76 -0.88
现货钯金 536.22 -6.28 -1.16
COMEX期金 1234.6 -13.7 -1.1
COMEX期银 16.07 -0.255 -1.56
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 孙国玉/王颖；审校 高琦/张明钧)
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。