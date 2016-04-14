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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 15:00 BJT

全球金市：现货金下跌，美元和股市上涨令避险需求降温

期银 大跌近2%，结束五日连涨；现货铂 和钯 价格分别下跌1%。

“金价因投资者风险偏好回升而走软。股市大幅上扬，以及最近黄金交易所上市基金(ETF)需求趋平，说明金价将经历一段时间的盘整，”汇丰分析师James Steel表示。

“这种盘整有可能会转为轧平仓位，但我们认为，虽然抛盘有可能持续，但应该比较温和。”

近日来黄金ETF资金出现外流，今年稍早曾吸引大量资金流入。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周三黄金持仓量下降5.05吨至810.09吨，为一个月最低。

交易商称金价技术面疲软，跌破位于1,230美元附近的50日均线之后出现剧烈卖盘。

围绕美国货币政策的不确定性也带来压力。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1232.5 -10.26 -0.83

现货银 16.04 -0.154 -0.95

现货铂金 985.74 -8.76 -0.88

现货钯金 536.22 -6.28 -1.16

COMEX期金 1234.6 -13.7 -1.1

COMEX期银 16.07 -0.255 -1.56

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 孙国玉/王颖；审校 高琦/张明钧)

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