国际油市：油价下滑，多哈产油国会议即将召开之际前景蒙阴

亚洲橡胶：TOCOM期胶逆转收高，受供应紧俏疑虑支撑
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俄罗斯能源部长诺瓦克在一次非公开简布会上表示，本周末将在多哈签署的石油冻产协议将将具有松散的框架，几乎没有任何具体的承诺。
“该协议不会有非常严格的规定，更像是一份君子协定，”一名与会人士向路透解释诺瓦克的发言称。
另外一名亲临现场的人士对路透称，“没有计划签订有约束力的文件。”
鉴于石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯出订定具约束力冻产的可能性降低，分析师将观望美国石油业界，看看活跃钻机数下降是否可使得产量减少。
然而产量前景仍高于许多人的预期。
在看不到供应过剩局面将结束的情况下，在很大程度上将由需求来决定市场的过剩规模。
虽然需求较为强劲，但OPEC周三下调2016年全球原油需求增长预估，且警告称，将可能进一步下调其预估，因担忧拉美和中国需求，直指今年供应过剩的情况加剧。
OPEC在其月报中将2016年全球石油日需求增长预估下调5万桶，至120万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/汪红英；审校 张明钧)
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