国际油市：油价下滑，多哈产油国会议即将召开之际前景蒙阴

俄罗斯能源部长诺瓦克在一次非公开简布会上表示，本周末将在多哈签署的石油冻产协议将将具有松散的框架，几乎没有任何具体的承诺。

“该协议不会有非常严格的规定，更像是一份君子协定，”一名与会人士向路透解释诺瓦克的发言称。

另外一名亲临现场的人士对路透称，“没有计划签订有约束力的文件。”

鉴于石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯出订定具约束力冻产的可能性降低，分析师将观望美国石油业界，看看活跃钻机数下降是否可使得产量减少。

然而产量前景仍高于许多人的预期。

在看不到供应过剩局面将结束的情况下，在很大程度上将由需求来决定市场的过剩规模。

虽然需求较为强劲，但OPEC周三下调2016年全球原油需求增长预估，且警告称，将可能进一步下调其预估，因担忧拉美和中国需求，直指今年供应过剩的情况加剧。

OPEC在其月报中将2016年全球石油日需求增长预估下调5万桶，至120万桶。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻