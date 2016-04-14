台湾债市：10年R券发行前交易随美债殖利率收跌，追价意愿低交投转冷

亚洲橡胶：TOCOM期胶逆转收高，受供应紧俏疑虑支撑
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* 10年105/4R期发行前交易殖利率收低
* 追价意愿低，交投转冷清交易量几腰斩
* 明日105/4R发行前交易殖利率暂看0.84-0.88%
路透台北4月14日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周四量缩收低。交易员表示，今天台债殖利率随美债走跌，惟追价意愿低，交投趋冷清，成交量萎缩。
他们指出，从105/4R期殖利率早盘跌至0.852%追价力道即明显减弱，成交几乎腰斩来看，短线除非美债殖利率进一步下跌，否则不易摆脱区间盘整格局。
〞往下追没有可以炒作的题材，往上高点又不会太多，就变成区间整理了，又要沉寂一阵子了。〞 一位大型银行交易员说。
他表示，近来美国和欧洲股市表现不错，国际上没有什么风险，且美债及德债殖利率处于低档，台债又没有利多题材刺激，短线交投很难热起来。
一大型证券商交易员即称，由于缺乏炒作题材，市场没有方向，多空双方均谨慎应对，料成交量将再缩，〞今天跌到0.85%多就没有人要玩了，成交量缩了，这种量很难玩，很难赚到钱啦，我今天一笔都没做。〞
交易员预估，明日105/4R发行前交易殖利率区间暂看在0.84-0.88%；五年券105/5 殖利率区间估在0.53-0.55%。
美国较长期公债收益率周三下跌，因10年期公债标售获强劲需求，美国经济数据疲弱推高了对较长期公债的需求。
台湾股市 周四收涨0.18%，至8,667.71点。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 -0.50 0.5390% 0.5337-0.5403% 12.5 10 105/4R -1.04 0.8541% 0.8520-0.8645% 56.0
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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4R 0.8541%
5 105/5 0.5390%
3 104/1 没有成交
2 104/10 没有成交 (完)
(记者 罗两莎 ；; 审校 张喜良)
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