《全球汇市》美元延续涨势，因风险偏好升温

亚洲橡胶：TOCOM期胶逆转收高，受供应紧俏疑虑支撑
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1244 1.1272 -0.25 +3.54 1.0860
美元/日圆 109.38 109.33 +0.05 -9.08 120.30
欧元/日圆 123.00 123.24 -0.19 -5.86 130.65
美元/瑞郎 0.9681 0.9667 +0.14 -3.36 1.0018
英镑/美元 1.4109 1.4202 -0.65 -4.27 1.4738
美元/加元 1.2875 1.2815 +0.47 -6.97 1.3839
美元/离岸人民币 6.4993 6.4836 +0.24 -1.05 6.5680
澳元/美元 0.7647 0.7652 -0.07 +5.11 0.7275
新西兰元/美元 0.6839 0.6918 -1.14 +0.21 0.6825
澳元/日圆 83.640 83.660 -0.02 -4.43 87.520
新西兰元/日圆 74.800 75.630 -1.10 -8.89 82.100
英镑/日圆 154.30 155.27 -0.62 -12.97 177.30
澳元/新西兰元 1.1173 1.1055 +1.07 +4.96 1.0645
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/张明钧/刘秀红/王洋; 审校 郑茵/艾茂林/孙茉莉)
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