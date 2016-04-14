台湾汇市：台币兑美元随亚币收贬但幅度受限，因出口商和外商银抛汇

* 台币兑美元随亚币走贬 * 外资和出口商抛汇 * 明日实质区间看32.400-32.500 路透台北4月14日 - 台币兑美元 周四收盘虽随亚币走贬，惟贬幅受限。汇银人 士指出，新加坡意外祭出宽松政策，亚币一路走贬，带动台币成交升温；不过外商银及出口 商抛汇致台币贬势较小，后续关注央行的动作。 汇银人士表示，由于外商银和出口商的抛汇力道还不小，使今日台币仅只小贬。但不排 除国际美元可能即将要走出波段方向，后续还要看外资是否续汇入，和央行的动态。 〞星币、韩元重贬，台币竟然不太动，〞一位小型商银交易员表示。 也有交易员表示，今日盘中少见央行入市干预痕迹，可见成交虽升温，但主要还是实质 需求推动。尤其是出口商逢台币走弱至32.400附近就出来抛汇，卖压不小。 交易员也说，虽然今日成交升温，但盘中波动幅度倒是窄缩在5分而已，不排除国际美 元后续将走出波段行情。 新加坡金管局周四意外放宽了基于汇率的货币政策设置，称经济增长速度可能比之前 的预期更为温和。金管局设定坡元名义有效汇率(NEER)区间斜率为零，并表示2016年的经济 扩张速度料将慢于此前预期。 台湾股市 周四收盘小升；证交所资料，外资及陆资在台股买超65.31亿台币，连 续两个交易 日买超共计229.82亿台币台湾证券交易所 本地时间16:59，韩元兑美元 报1,156.7，上日收在1,145.8；台股加权指数< .TWII>则涨0.18%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由折价 转为价平；目前一个月美元/台币远汇 报32.373/32.413，上日收在32.340。 交易员估计，台币实质交易区间暂看32.400-32.550。台币今日主要交易区间32.380-32 .436，上日在32.300-32.374。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.436 32.350 32.380-32.436 32.400 7.15 6.52 司 元太外汇经纪公 32.435 32.351 32.383-32.435 32.420 3.30 3.03 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.005/0.020 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 0.005/0.040 -0.025/-0.005 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)