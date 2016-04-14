更新版 1-台湾货币市场：短率续处低位，三档国库券陆续到期垫高银行间资金水位

* 短率续处低位 * 国库券到期垫高资金水位 * 短票与RP利率仍持稳低档 (更新拆款及央行定存单细节) 记者 詹静宜 路透台北4月14日 - 台湾银行间短率周四续处低位。资金调度人士表示，本周至月底共有三档国库券到期 ，合计到期金额高达850亿台币，其中只有一档364天期国库券有续发250亿，且要等到月底才发行，令银行间 资金水位持续攀高，短率区间高位已稍见下滑。 他们指出，由于央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金的态度仍不积极，刻意引导市场维持宽松基调，加以周 一到期364天期国库券未即时续发，致已偏滥的台币资金雪上加霜，有银行为去化资金不惜低利抢市，上日起 一周天期拆款利率区间高位已见微跌迹象。 〞有国库券到期没续发，先前标到的外银资金涌出。〞一位大型银行交易员说。 另位票券交易员也称，目前30天期自保短票及一周拆款利率相仿，一样的利率当然优先选择卖票，因为现 在银行买票已可接受跨月天期，但拆款还不行，使得拆款需求更显疲软，近期拆款利率料易跌难升。 本地时间17:36 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.436 32.350 台湾加权股价指数<.TWII 8,667.71 8,652.08 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.230% 0.200-0.240% --一周拆款利率区间 0.200-0.320% 0.200-0.320% --两周拆款利率区间 0.200-0.320% 0.200-0.325% **短票利率靠向低位** 短票部分，大型票券商交易员表示，今日市场多钱情势依旧，除了到期续作的票量外，银行间普遍想争取 更多票源来缓解资金去化压力，带动短票利率交投持续靠向区间低位。 他们指出，今日发票量略增，周五还会更多，短票交投以跨月天期为优先，目前观察月底前缺乏紧缩因子 ，短票利率料续在低档盘旋，毕竟跨月短票要跌破0.30%的整数关卡，市场接受度仍有待考验。 “从三字头跳到二字头，客户端心理还是会有些障碍。”一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.30-0.31%，区间低位成交比重渐增， 至于月内短票则主要成交仍在0.28-0.30%。 台湾央行周四发行1,865.20亿台币定存单，含两年期存单300亿，与今日存单到期金额1,665.20亿相较， 定存单发行余额增200亿。周五存单到期5,800亿台币。 下周央行定存单到期总额1兆1,694.5亿台币，分别是周一2,769亿、周二5,476.5亿、周三1,487.5亿、周 四1,814.5亿及周五147亿台币。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.314%，前日0.314%； 上日区间0.28-0.36%，前日是0.28-0.33%，成交量98.37亿台币，前日在56.16亿台币。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为400亿台币，累积超额准备3,025亿台币、加计前期1%的超额准 备为5,261亿台币。 **RP利率续在低档** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，投信、寿险端资金情势仍偏松，惟券源略显不足，成交以 到期续作为主，RP利率大致持平既有区间。 他们指出，近期市场欠缺大额交割紧缩因子，资金偏松态势依旧，且随着央行降息后大额存款利息变薄， 部分资金转进RP市场，令RP利率持续贴在低位。 〞客户来要券，也没什么券可以做。〞一位大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.31%；短天期及一个月天期公司债附买 回利率主要成交在0.38-0.40%，以上成交利率皆大致持平上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间持平不变；短天期公债附买回利率主要在0.23-0.2 6%；公司债附买回利率主要成交在0.23-0.29%。与银行承做的债券附买回利率约在0.30-0.31%左右。(完) (审校 曾祥进)