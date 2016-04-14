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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 17:00 BJT

更新版 1-中国汇市：美指劲升致人民币收跌近200点，后市料仍维持区间震荡

* 人民币收跌近200点，自营盘成交放大
    * 中间价大跌300点至两周新低，因隔夜美指劲升
    * 短期美指反弹难获认同，维持区间波动判断
    * 人民币料维持6.45-6.50元区间波动

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京4月14日 - 人民币兑美元即期 周四收跌近200点，中间价则大跌300点至两周新
低，结束三连升。交易员称，隔夜美元指数劲升近1%，人民币参考一篮子货币要求中间价大幅低开，但并不认
为美元指数就此展开反弹，预计美元指数仍以震荡偏弱走势为主，人民币汇价料维持在6.45-6.50元区间震荡
。
    
    他们并指出，受中间价大跌影响，市场成交明显放量，但以自营盘为主；季初因素和监管因素叠加致使客
盘购汇有所回落。由于美指隔夜跳空的空间比日内大得多，除非有比较好的预判，机构对留隔夜头寸敞口也比
较谨慎。
    
    “昨天比较突然，跳得很多，但我还是维持区间波动判断，...现在授信比较多，客盘购汇量上头有限制
，真的客盘还不如以前的四分之一。”一中资行交易员称。

    另有股份行交易员指出，很难说人民币汇价对美指的跌幅是否到位，人民币汇价“有管理的浮动”就是为
了平抑过度波动。
    
    全球汇市方面，美元周四上涨，上日曾创下逾一个月最大单日涨幅，风险偏好升温促使投资者削减日圆和
欧元等低收益货币的仓位。 
    
   
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：
    
 在岸市场人民币兑美元              今日         上日        升贬
 即期成交价格                    6.4875       6.4678      -0.30%
 中间价                          6.4891       6.4591      -0.46%
 成交额                      202.72亿美   186.41亿美            
                                     元           元  
 日内波动幅度(pips)                  88   日高6.4811  日低6.4899
 今年以来升贬幅度                                          0.09%
 2005年汇改以来升贬幅度                                   27.58%
 一年期美元/人民币掉期             +860                         
                                                      
 
    离岸人民币市场
  
 工具                   今日    上日
 CNH即期              6.4958   6.485
 一年期NDF<CNY1YNDFO  6.6755  6.6705
 R=>                          
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4869；交易中心自1月4日起，每天公布12次
参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。   
    
    中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日
起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际
主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）  

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)

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