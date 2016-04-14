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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 16:31 BJT

日本债市：多数公债持稳，尽管30年期公债标售需求不旺

日本财务省标售了8,000亿日圆(73.3亿美元)30年期公债，平均得标
收益率创下0.388%的纪录低点。
    
    衡量需求的指标--投标倍数从之前一次标售的4.21降至3.39。衡量需
求的另一项指标--平均和最低得标收益率之差从之前一次的0.03扩大至0.
67。
    
    指标10年期公债收益率 持平于负0.090%，10年期日本
公债期货 收盘涨0.05点至151.68。
      
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.260%     -1.5   -0.245%
    五年期公债        -0.215%     +0.5   -0.220%
    10年期公债       -0.090%     +0.0   -0.090%
    20年期公债        0.315%     -0.5    0.320%
    30年期公债        0.405%     +0.0    0.405%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.68    +0.05    151.63
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>

 (编译 孙国玉/汪红英；审校 王洋/孙茉莉)

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