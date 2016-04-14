日本债市：多数公债持稳，尽管30年期公债标售需求不旺

日本财务省标售了8,000亿日圆(73.3亿美元)30年期公债，平均得标 收益率创下0.388%的纪录低点。 衡量需求的指标--投标倍数从之前一次标售的4.21降至3.39。衡量需 求的另一项指标--平均和最低得标收益率之差从之前一次的0.03扩大至0. 67。 指标10年期公债收益率 持平于负0.090%，10年期日本 公债期货 收盘涨0.05点至151.68。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.260% -1.5 -0.245% 五年期公债 -0.215% +0.5 -0.220% 10年期公债 -0.090% +0.0 -0.090% 20年期公债 0.315% -0.5 0.320% 30年期公债 0.405% +0.0 0.405% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.68 +0.05 151.63 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 孙国玉/汪红英；审校 王洋/孙茉莉)