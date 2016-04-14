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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 16:30 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月14日

路透香港4月14日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地
时间16:25时，1港元=0.8361人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为31.53%，低于上交易日收盘的32.22%。    
   公司名       A股代码       H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                       4.31            4.33         1.19
 建设银行                                       4.83            5.08         1.14
 中国银行                                       3.42            3.24         1.26
 农业银行                                       3.19            2.85         1.34
 招商银行                                      16.46           16.96         1.16
 中信银行                                       6.12            4.92         1.49
 交通银行                                       5.59            5.08         1.32
 民生银行                                       9.11            7.29         1.49
 中国人寿                                      23.69           19.74         1.44
 中国平安                                      32.02           38.25         1.00
 中国太保                                      26.29           29.40         1.07
 中信证券                                      18.00           18.86         1.14
 新华人寿                                      40.43           27.75         1.74
 海通证券                                      14.95           13.40         1.33
 华能国际                                       7.94            7.15         1.33
 大唐发电                                       4.36            2.40         2.17
 华电国际                                       5.68            4.91         1.38
 中煤能源                                       5.49            3.74         1.76
 中国神华                                      15.37           13.48         1.36
 中国石油                                       7.77            5.34         1.74
 兖州煤业                                      11.47            4.71         2.91
 中国石化                                       5.04            5.41         1.11
 上海石化                                       7.42            3.75         2.37
 中海油服                                      13.48            6.50         2.48
 仪征化纤                                       5.10            1.77         3.45
 中国铝业                                       4.63            2.72         2.04
 江西铜业                                      14.75            9.76         1.81
 洛阳钼业                                       3.57            1.30         3.28
 紫金矿业                                       3.35            2.40         1.67
 马钢股份                                       2.96            1.86         1.90
 鞍钢股份                                       4.56            4.17         1.31
 重庆钢铁                                       2.93            1.18         2.97
 海螺水泥                                      17.85           22.40         0.95
 洛阳玻璃                                      30.51            4.76         7.67
 京城机电                                       9.72            3.28         3.54
 中联重科                                       4.80            3.26         1.76
 金隅股份                                       9.11            6.30         1.73
 中国国航                                       7.28            6.23         1.40
 东方航空                                       6.22            4.64         1.60
 南方航空                                       6.43            5.30         1.45
 中国远洋                                       6.45            3.30         2.34
 中海集运                                       4.98            1.94         3.07
 中集集团                                      15.82           12.86         1.47
 中海发展                                       7.22            5.65         1.53
 宁沪高速                                       8.31           10.28         0.97
 深高速                                         8.80            7.01         1.50
 成渝高速                                       4.61            2.59         2.13
 皖通高速                                      14.63            6.36         2.75
 广深铁路                                       4.19            3.69         1.36
 中国南车                                      10.31            8.07         1.53
 中国交建                                      12.53            9.91         1.51
 中国铁建                                      11.47           10.32         1.33
 中国中铁                                       8.25            6.58         1.50
 长城汽车                                       9.11            6.54         1.67
 比亚迪                                        58.75           43.20         1.63
 广汽集团                                      21.64            8.58         3.02
 青岛啤酒                                      29.00           29.75         1.17
 白云山                                        23.39           17.82         1.57
 新华制药                                      12.04            4.77         3.02
 海信科龙                                       8.01            3.53         2.71
 南京熊猫                                      14.09            5.61         3.00
 晨鸣纸业                                       8.80            6.69         1.57
 上海医药                                      17.98           16.16         1.33
 中兴通讯                                      14.83           12.08         1.47
 东方电气                                      11.27            6.63         2.03
 潍柴动力                                       8.69           11.04         0.94
 东北电气                                       7.44            2.75         3.24
 广船国际                                      28.18           13.14         2.57
 昆明机床                                       9.31            3.13         3.56
 一拖股份                                      10.53            4.37         2.88
 北辰实业                                       4.33            2.49         2.08
 创业环保                                       8.85            4.73         2.24
 中国中冶                                       4.37            2.30         2.27
 金风科技                                      16.75           11.92         1.68
 丽珠                                          47.90           34.15         1.68
 万科                                          24.43           19.86         1.47
 郑煤机                                         6.87            3.41         2.41
 大连港                                         6.25            3.46         2.16
 山东墨龙                                       8.64            2.67         3.87
 浙江世宝                                      25.28            8.69         3.48
 复星医药                                      20.44           22.00         1.11
 光大银行                                       3.79            3.67         1.24
 东江环保                                      17.35           11.20         1.85
 上海电气                                       9.04            3.65         2.96
 广发证券                                      17.39           19.22         1.08
 华泰证券                                      17.99           18.56         1.16
                                        
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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