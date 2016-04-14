欧洲汇市：最新公投民调拖累英镑下滑，关注英国央行会议

香港已公布经济指标--2017/1/18
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
YouGov调查显示，支持英国续留欧盟的受访者比率，和支持退出的比率同为39%。英国首相卡梅伦支持率已经下滑8个百分点至仅为21%。
“英镑是今日表现不佳的货币之一，因此给人的感觉是，YouGov调查对英镑构成了一定的拖累，”汇丰控股的策略师Dominic Bunning说。
伦敦盘初，英镑兑美元下跌0.6%至1.4124美元，英镑兑欧元下跌0.4%至0.7963英镑。
周四市场讨论的是，英国央行在做出利率决议后公布的会议纪录或许会显示，该央行对增长所面临的问题更为担忧。
但很多分析师淡化了英国央行卷入政治领域的可能性。
“在英国进行脱欧公投前，英国央行仍将离场观望，”经纪商Swissquote的分析师Yann Quelenn说。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英；审校 王兴亚/孙茉莉)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.0 -0.230% 五年期公债 -0.125% +0.5 -0.130% 10年期公债 0.055% +1.0 0.045% 20年期公债 0.585% +0.0 0.585% 30年期公债 0.735% +0.0 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.32 -0.06 150.38 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
路透台北1月18日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超17.45亿台币，连两个交易日 共买超51.63亿台币 ；上交易日修正后为买超34.18亿台币。 三大法人今日合计买超15.26亿台币，上交易日修正后为买超33.53亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/18 +17.45 +15.26 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r