欧洲汇市：最新公投民调拖累英镑下滑，关注英国央行会议

YouGov调查显示，支持英国续留欧盟的受访者比率，和支持退出的比率同为39%。英国首相卡梅伦支持率已经下滑8个百分点至仅为21%。

“英镑是今日表现不佳的货币之一，因此给人的感觉是，YouGov调查对英镑构成了一定的拖累，”汇丰控股的策略师Dominic Bunning说。

伦敦盘初，英镑兑美元下跌0.6%至1.4124美元，英镑兑欧元下跌0.4%至0.7963英镑。

周四市场讨论的是，英国央行在做出利率决议后公布的会议纪录或许会显示，该央行对增长所面临的问题更为担忧。

但很多分析师淡化了英国央行卷入政治领域的可能性。

“在英国进行脱欧公投前，英国央行仍将离场观望，”经纪商Swissquote的分析师Yann Quelenn说。(完)

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