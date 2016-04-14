金属期市：伦铜自两周高点小幅回撤，中国贸易数据仍支撑人气

亚洲橡胶：TOCOM期胶逆转收高，受供应紧俏疑虑支撑
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中国将在周五公布3月工业增加值数据。
“我们认为环境总体上利好。未来几个月可能会有些波动，但趋势肯定是向上，显然这将在短期内对大宗商品价格构成支撑，”Hynes说。
0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.3%报每吨4,817美元，上日涨1.4%，并一度触及4月1日以来高位4,855美元。
上海期货交易所期铜 收高0.41%，报每吨36,850元人民币。
交易员表示3月中国的铜库存进口创下纪录高位，因LME和上期所间的价差有利于进口，此外也受到仓储费用较为低廉的刺激，而非是反映出消费者需求飙升。
上海期锌 上涨1.8%，昨日曾上涨5%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/王洋; 审校 张明钧/艾茂林)
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