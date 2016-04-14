欧元区数据：3月消费者通胀率终值上修为零，显示物价跌势止步

香港已公布经济指标--2017/1/18
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
整体通胀率持平，因为能源价格的暴跌(同比下滑8.7%)被其他各项价格上涨所抵消。
服务产品价格上涨1.4%，高于此前欧盟统计局预估的1.3%涨幅。服务业在欧元区经济中占据最大比重。
食品及烟酒产品价格亦同比上涨0.8%，非能源工业产品价格上涨0.5%。
欧盟统计局在报告中进一步介绍，对欧元区3月通胀年率上修影响最大的因素来自餐馆酒吧、包价旅游以及租金等。(完) (编译/审校 张明钧/郑茵/刘秀红/王洋/艾茂林)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.0 -0.230% 五年期公债 -0.125% +0.5 -0.130% 10年期公债 0.055% +1.0 0.045% 20年期公债 0.585% +0.0 0.585% 30年期公债 0.735% +0.0 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.32 -0.06 150.38 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
路透台北1月18日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超17.45亿台币，连两个交易日 共买超51.63亿台币 ；上交易日修正后为买超34.18亿台币。 三大法人今日合计买超15.26亿台币，上交易日修正后为买超33.53亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/18 +17.45 +15.26 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r