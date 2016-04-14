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市场报道 | 2016年 4月 14日 星期四 17:20 BJT

欧元区数据：3月消费者通胀率终值上修为零，显示物价跌势止步

整体通胀率持平，因为能源价格的暴跌(同比下滑8.7%)被其他各项价格上涨所抵消。

服务产品价格上涨1.4%，高于此前欧盟统计局预估的1.3%涨幅。服务业在欧元区经济中占据最大比重。

食品及烟酒产品价格亦同比上涨0.8%，非能源工业产品价格上涨0.5%。

欧盟统计局在报告中进一步介绍，对欧元区3月通胀年率上修影响最大的因素来自餐馆酒吧、包价旅游以及租金等。(完) (编译/审校 张明钧/郑茵/刘秀红/王洋/艾茂林)

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