欧元区数据：3月消费者通胀率终值上修为零，显示物价跌势止步

表格：外资及陆资在台股买超17.45亿台币，连两日共买超51.63亿台币

路透台北1月18日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超17.45亿台币，连两个交易日 共买超51.63亿台币 ；上交易日修正后为买超34.18亿台币。 三大法人今日合计买超15.26亿台币，上交易日修正后为买超33.53亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/18 +17.45 +15.26 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r