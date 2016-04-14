《汇市简讯》澳元/美元上看0.7694，因澳洲央行5月降息风险下滑

0928GMT

* 澳元持续受澳洲就业数据强劲利多提振

* 澳元/美元逼近0.7694美元，此处为周三高点0.7717到0.7619的76.4%回档位

* 0.7619为亚洲盘低点，在新加坡意外放宽政策后、澳洲就业数据公布前触及

* 利率期货反映澳洲央行5月3日降息25个基点的机率为14%，就业数据公布前为24%

* 0.7694/0.7700上方的主要阻力在0.7723，此处为3月31日触及的八个月高位

* 今日在0.7670及0.7700有大额选择权到期

(完)

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