《汇市简讯》澳元/美元上看0.7694，因澳洲央行5月降息风险下滑

亚洲橡胶：TOCOM期胶逆转收高，受供应紧俏疑虑支撑
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
0928GMT
* 澳元持续受澳洲就业数据强劲利多提振
* 澳元/美元逼近0.7694美元，此处为周三高点0.7717到0.7619的76.4%回档位
* 0.7619为亚洲盘低点，在新加坡意外放宽政策后、澳洲就业数据公布前触及
* 利率期货反映澳洲央行5月3日降息25个基点的机率为14%，就业数据公布前为24%
* 0.7694/0.7700上方的主要阻力在0.7723，此处为3月31日触及的八个月高位
* 今日在0.7670及0.7700有大额选择权到期
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
路透1月18日 - 金价周三从上日触及的八周高点回落，因美元从低点反弹，以及投资者在特朗普于本周晚些时候就任美国总统前获利了结。
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。