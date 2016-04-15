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亚洲 | 2016年 4月 15日 星期五 08:00 BJT

重温稿--台湾货币市场：短率续处低位，三档国库券陆续到期垫高银行间资金水位

* 短率续处低位
    * 国库券到期垫高资金水位
    * 短票与RP利率仍持稳低档

     记者 詹静宜
    路透台北4月14日 - 台湾银行间短率周四续处低位。资金调度人士表示，本周至月底共有三档国库券到期
，合计到期金额高达850亿台币，其中只有一档364天期国库券有续发250亿，且要等到月底才发行，令银行间
资金水位持续攀高，短率区间高位已稍见下滑。
    
    他们指出，由于央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金的态度仍不积极，刻意引导市场维持宽松基调，加以周
一到期364天期国库券未即时续发，致已偏滥的台币资金雪上加霜，有银行为去化资金不惜低利抢市，上日起
一周天期拆款利率区间高位已见微跌迹象。
    
    〞有国库券到期没续发，先前标到的外银资金涌出。〞一位大型银行交易员说。
    
    另位票券交易员也称，目前30天期自保短票及一周拆款利率相仿，一样的利率当然优先选择卖票，因为现
在银行买票已可接受跨月天期，但拆款还不行，使得拆款需求更显疲软，近期拆款利率料易跌难升。
    
           
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.200%                    0.201%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.230%              0.200-0.240%  
   --一周拆款利率区间           0.200-0.320%              0.200-0.320%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.320%              0.200-0.325%
   
    **短票利率靠向低位**

    短票部分，大型票券商交易员表示，今日市场多钱情势依旧，除了到期续作的票量外，银行间普遍想争取
更多票源来缓解资金去化压力，带动短票利率交投持续靠向区间低位。
    
    他们指出，今日发票量略增，周五还会更多，短票交投以跨月天期为优先，目前观察月底前缺乏紧缩因子
，短票利率料续在低档盘旋，毕竟跨月短票要跌破0.30%的整数关卡，市场接受度仍有待考验。
    
    “从三字头跳到二字头，客户端心理还是会有些障碍。”一位大型票券商交易员说。
     
    今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.30-0.31%，区间低位成交比重渐增，
至于月内短票则主要成交仍在0.28-0.30%。
    
    台湾央行周四发行1,865.20亿台币定存单，含两年期存单300亿，与今日存单到期金额1,665.20亿相较，
定存单发行余额增200亿。周五存单到期5,800亿台币。
    
    下周央行定存单到期总额1兆1,694.5亿台币，分别是周一2,769亿、周二5,476.5亿、周三1,487.5亿、周
四1,814.5亿及周五147亿台币。
    
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.314%，前日0.314%；
上日区间0.28-0.36%，前日是0.28-0.33%，成交量98.37亿台币，前日在56.16亿台币。

    拆款中心资料 显示，周四超额准备为400亿台币，累积超额准备3,025亿台币、加计前期1%的超额准
备为5,261亿台币。
    
    
    **RP利率续在低档**

   债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，投信、寿险端资金情势仍偏松，惟券源略显不足，成交以
到期续作为主，RP利率大致持平既有区间。
    
    他们指出，近期市场欠缺大额交割紧缩因子，资金偏松态势依旧，且随着央行降息后大额存款利息变薄，
部分资金转进RP市场，令RP利率持续贴在低位。
    
    〞客户来要券，也没什么券可以做。〞一位大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.31%；短天期及一个月天期公司债附买
回利率主要成交在0.38-0.40%，以上成交利率皆大致持平上日。
　
    今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间持平不变；短天期公债附买回利率主要在0.23-0.2
6%；公司债附买回利率主要成交在0.23-0.29%。与银行承做的债券附买回利率约在0.30-0.31%左右。(完) 

 (审校 曾祥进)

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