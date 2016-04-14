路透基点：世茂房地产入市筹办18亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港4月14日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士指出，世茂房地产控股有限公司入市筹办一笔18亿元人民币(2.8亿美元)一年期贷款。

中国民生银行独家担任牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款支付固定利率4.85%，且4月22日之前承贷者可获得一笔10个基点费用奖励。

包括奖励费用在内，承贷3亿人民币以上的银行，将获得最高综合收益5.95%及牵头行头衔，其中前端费为100个基点；承贷2-2.99亿人民币者，综合收益5.85%，获得主办行头衔，费用90个基点；承贷1-1.99亿人民币者，综合收益4.75%，获得安排行头衔，费用80个基点。

回覆期限为4月27日，预定5月6日举行签约。

资金将用于一般企业用途。

世茂房地产上次进入银团贷款市场是在2014年6月，当时与11家银行完成一笔7.36亿美元四年期俱乐部贷款。该笔贷款综合收益400个基点，利率为Libor或Hibor加码330个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)