路透基点：世茂房地产入市筹办18亿元人民币贷款--TRLPC

中国国企：建立央企境内外投资负面清单，设定禁止和特别监管类--国资委
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
路透香港4月14日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士指出，世茂房地产控股有限公司入市筹办一笔18亿元人民币(2.8亿美元)一年期贷款。
中国民生银行独家担任牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款支付固定利率4.85%，且4月22日之前承贷者可获得一笔10个基点费用奖励。
包括奖励费用在内，承贷3亿人民币以上的银行，将获得最高综合收益5.95%及牵头行头衔，其中前端费为100个基点；承贷2-2.99亿人民币者，综合收益5.85%，获得主办行头衔，费用90个基点；承贷1-1.99亿人民币者，综合收益4.75%，获得安排行头衔，费用80个基点。
回覆期限为4月27日，预定5月6日举行签约。
资金将用于一般企业用途。
世茂房地产上次进入银团贷款市场是在2014年6月，当时与11家银行完成一笔7.36亿美元四年期俱乐部贷款。该笔贷款综合收益400个基点，利率为Libor或Hibor加码330个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.0 -0.230% 五年期公债 -0.125% +0.5 -0.130% 10年期公债 0.055% +1.0 0.045% 20年期公债 0.585% +0.0 0.585% 30年期公债 0.735% +0.0 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.32 -0.06 150.38 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债