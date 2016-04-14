版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 18:20 BJT

东南亚股市：大多收涨；新加坡指标股指飙升至逾四个月高点

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   361.99    -1.25   -0.34   +8.76   332.82
    新加坡                     2913.93    23.52   +0.81   +1.08  2882.73
    马来西亚                  1723.78     0.67   +0.04   +1.85  1692.51
    泰国                      1385.42    15.58   +1.14   +7.56  1288.02
    印尼                      4814.85   -38.16   -0.79   +4.83  4593.01
    菲律宾                     7357.28    16.28   +0.22   +5.83  6952.08
    越南                        581.40     3.38   +0.58   +0.41   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 汪红英/郑茵/；审校 张明钧/高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐