东南亚股市：大多收涨；新加坡指标股指飙升至逾四个月高点

中国国企：建立央企境内外投资负面清单，设定禁止和特别监管类--国资委
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 361.99 -1.25 -0.34 +8.76 332.82 新加坡 2913.93 23.52 +0.81 +1.08 2882.73 马来西亚 1723.78 0.67 +0.04 +1.85 1692.51 泰国 1385.42 15.58 +1.14 +7.56 1288.02 印尼 4814.85 -38.16 -0.79 +4.83 4593.01 菲律宾 7357.28 16.28 +0.22 +5.83 6952.08 越南 581.40 3.38 +0.58 +0.41 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 汪红英/郑茵/；审校 张明钧/高琦)
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.0 -0.230% 五年期公债 -0.125% +0.5 -0.130% 10年期公债 0.055% +1.0 0.045% 20年期公债 0.585% +0.0 0.585% 30年期公债 0.735% +0.0 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.32 -0.06 150.38 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债