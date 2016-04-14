东南亚股市：大多收涨；新加坡指标股指飙升至逾四个月高点

涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 361.99 -1.25 -0.34 +8.76 332.82 新加坡 2913.93 23.52 +0.81 +1.08 2882.73 马来西亚 1723.78 0.67 +0.04 +1.85 1692.51 泰国 1385.42 15.58 +1.14 +7.56 1288.02 印尼 4814.85 -38.16 -0.79 +4.83 4593.01 菲律宾 7357.28 16.28 +0.22 +5.83 6952.08 越南 581.40 3.38 +0.58 +0.41 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 汪红英/郑茵/；审校 张明钧/高琦)