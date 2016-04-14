中国金融：工行称首季新增贷款约3,283亿元，与去年同期基本持平

路透北京4月14日 - 以资产计中国最大的银行--中国工商银行 周四称，今年一季度该行新增贷款约3,283亿元人民币，与去年同期基本持平；同时，工行积极介入产业基金，去年实际投资产业基金余额超500亿，产业基金储备业务规模达2万亿元。

工行副行长兼董事会秘书胡浩在新闻发布会上称，工行着重完善信贷增量与存量移位再贷并轨管理机制，2015年存量贷款到期收回后的移位再贷达到当年增量的逾两倍。

“去年工行将存量移位再贷作为重点。去年新增贷款8,800多亿，但通过收回贷款投放放到新的客户上面将近1.9万亿，即用了约2.8万亿的贷款来支持实体经济的发展。”工行信贷与投资管理部总经理魏学坤称。

贷款增长结构方面，一季度公司类贷款1,900亿，同比增长2.7%，占境内增量的55%；个人贷款1,500亿，同比增幅近5%，占增量的43%。

产业基金项目方面，工行公司金融业务部总经理乔晋声表示，工行已经参与长江经济带产业基金2,000亿元，广东丝路基础设施基金180亿元，上汽集团的并购基金100亿元，中粮农业产业基金5亿美元等重大项目。

在一带一路金融服务方面，工行专项融资部总经理闫峻表示，截至2015年底，工行累计支持了“走出去”项目170个，金额427亿美元，储备项目有454个，总投资额4,688亿美元；一带一路沿线项目208个，总投资2,208亿美元；行业分布上，主要涵盖电力、资源、基建等重点领域。

在项目融资的具体操作上，工行也采用更加直接和专业化的金融服务体系。