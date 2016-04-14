中国金融：工行称首季新增贷款约3,283亿元，与去年同期基本持平

中国国企：建立央企境内外投资负面清单，设定禁止和特别监管类--国资委
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
路透北京4月14日 - 以资产计中国最大的银行--中国工商银行 周四称，今年一季度该行新增贷款约3,283亿元人民币，与去年同期基本持平；同时，工行积极介入产业基金，去年实际投资产业基金余额超500亿，产业基金储备业务规模达2万亿元。
工行副行长兼董事会秘书胡浩在新闻发布会上称，工行着重完善信贷增量与存量移位再贷并轨管理机制，2015年存量贷款到期收回后的移位再贷达到当年增量的逾两倍。
“去年工行将存量移位再贷作为重点。去年新增贷款8,800多亿，但通过收回贷款投放放到新的客户上面将近1.9万亿，即用了约2.8万亿的贷款来支持实体经济的发展。”工行信贷与投资管理部总经理魏学坤称。
贷款增长结构方面，一季度公司类贷款1,900亿，同比增长2.7%，占境内增量的55%；个人贷款1,500亿，同比增幅近5%，占增量的43%。
产业基金项目方面，工行公司金融业务部总经理乔晋声表示，工行已经参与长江经济带产业基金2,000亿元，广东丝路基础设施基金180亿元，上汽集团的并购基金100亿元，中粮农业产业基金5亿美元等重大项目。
在一带一路金融服务方面，工行专项融资部总经理闫峻表示，截至2015年底，工行累计支持了“走出去”项目170个，金额427亿美元，储备项目有454个，总投资额4,688亿美元；一带一路沿线项目208个，总投资2,208亿美元；行业分布上，主要涵盖电力、资源、基建等重点领域。
在项目融资的具体操作上，工行也采用更加直接和专业化的金融服务体系。
“尤其是对大型项目、重点项目、专业化项目，是由总行团队直接受理、直接发起，避免了传统业务从基层发起，导致一个境外项目，融资和专业化不能保证的问题。”闫峻称。（完） (发稿 马蓉; 审校 林高丽)
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.0 -0.230% 五年期公债 -0.125% +0.5 -0.130% 10年期公债 0.055% +1.0 0.045% 20年期公债 0.585% +0.0 0.585% 30年期公债 0.735% +0.0 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.32 -0.06 150.38 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债