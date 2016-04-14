亚洲橡胶：TOCOM指标期胶收跌0.8%，受获利了结打压

中国国企：建立央企境内外投资负面清单，设定禁止和特别监管类--国资委
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
路透东京4月14日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四收跌0.8%，因前一日升至八个月高位后出现获利了结。
TOCOM期胶追随油价跌势，但日本股市强劲上涨以及日圆兑美元走弱限制了期胶跌幅。
国际油价周四下跌，因石油输出国组织(OPEC)警告需求或放缓，且俄罗斯暗示本月将在多哈签署的石油冻产协议或仅会达成松散的框架，对于控制不断升高的超额供给几乎没有任何具体的承诺。
“随着油价下滑，市场参与者调整仓位，在近期涨势后了结获利，”一消息人士称。
9月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低1.5日圆，报每公斤191.8日圆，脱离197日圆的八个月高位。过去三个交易日期胶累计涨逾9%。
美元兑日圆报约109.46，一天前则在108.82左右。
上海期交所主力9月橡胶合约 跌95元至每吨12,550元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶合约 最新报每公斤150.60美分，上涨0.2美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.0 -0.230% 五年期公债 -0.125% +0.5 -0.130% 10年期公债 0.055% +1.0 0.045% 20年期公债 0.585% +0.0 0.585% 30年期公债 0.735% +0.0 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.32 -0.06 150.38 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债