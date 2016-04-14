马来西亚期市：棕榈油期货价格轻微回落，因出口需求疲软

路透吉隆坡4月14日 - 马来西亚棕榈油期货周四尾盘逆转走势轻微下跌，4月初出口数据公布前出口需求依然疲软。

马来西亚6月指标棕榈油期货 收盘跌0.1%，至每吨2,657马币(683美元)。成交量为51,099口，去年日均量为44,600口。

“由于价格上涨，棕榈油出口正在减少。价格或面临部分压力，”某吉隆坡交易员称，“市场正力图反弹，但尚未获得任何动能。”

另一交易员称，市场呈区间波动等待新的线索，例如来自Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance等货检机构的数据。

4月份前15日的出口数据周五将公布。

大连商交所9月豆油合约 涨0.4%，芝加哥期货交易所(CBOT)5月豆油合约 则上涨0.2%。(完)

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