马来西亚期市：棕榈油期货价格轻微回落，因出口需求疲软

中国国企：建立央企境内外投资负面清单，设定禁止和特别监管类--国资委
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
路透吉隆坡4月14日 - 马来西亚棕榈油期货周四尾盘逆转走势轻微下跌，4月初出口数据公布前出口需求依然疲软。
马来西亚6月指标棕榈油期货 收盘跌0.1%，至每吨2,657马币(683美元)。成交量为51,099口，去年日均量为44,600口。
“由于价格上涨，棕榈油出口正在减少。价格或面临部分压力，”某吉隆坡交易员称，“市场正力图反弹，但尚未获得任何动能。”
另一交易员称，市场呈区间波动等待新的线索，例如来自Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance等货检机构的数据。
4月份前15日的出口数据周五将公布。
大连商交所9月豆油合约 涨0.4%，芝加哥期货交易所(CBOT)5月豆油合约 则上涨0.2%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.0 -0.230% 五年期公债 -0.125% +0.5 -0.130% 10年期公债 0.055% +1.0 0.045% 20年期公债 0.585% +0.0 0.585% 30年期公债 0.735% +0.0 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.32 -0.06 150.38 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债