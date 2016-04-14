美国股市：金融股五连涨，三大股指基本持平

* 美国银行公布业绩后股价上涨，提振标普500指数

* 金融股创下7月来最长涨势

* 希捷暴跌，因财测令人失望

* 道指升0.1%，标普500指数微涨0.02%，Nasdaq指数小跌0.03%

路透4月14日 - 美国股市在之前两日大涨后周四几无变动，因投资者消化最新一轮银行业绩，金融股持续反弹。

美国以资产计第二大银行--美国银行 劲涨2.5%，对标普500指数带来最大的提振，此前美银公布季度获利下降，但符合市场预期。富国银行 公布季报后下滑0.5%。

今年表现最差的金融股 上涨0.3%，连升第五日，为去年7月来首次有如此升势。资产管理公司贝莱德(Blackrock) 攀升1.9%，之前该公司宣布重组。

周三公布业绩的摩根大通提振股市走坚，周二能源股引领股市上涨。

“股市连日上涨，今日的消息略为疲软，削弱了一些上涨动能，”RidgeWorth Investments资产配置部门董事Alan Gayle说。

“市场强劲反弹，但在目前水准遭遇阻力，需要一些更好的消息才能进一步走高，”Gayle说，“市场希望看到企业未来的盈利增长前景更正面。”

因担心全球经济，美国股市今年开局走势震荡，到2月中开始强劲反弹，至4月市况站稳，标普500指数目前高于去年底的收盘水准。

投资者焦点转向企业季报，本周更多企业公布业绩。根据汤森路透I/B/E/S数据，预计标普500成分股企业首季盈利将下跌7.8%。不过，市场的预期下降将可能令业绩有更多惊喜，支持股价表现。

道琼工业指数 收涨18.15点，或0.1%，至17,926.43点；标准普尔500指数 升0.36点，或0.02%，至2,082.78点；Nasdaq指数 下跌1.53点，或0.03%，至4,945.89点。

能源股 表现最好，必需消费品类股 表现最差。

硬盘制造商希捷 暴跌20.1%，报27.11美元，对标普500指数带来最大的压力。希捷预期会计年度第三季营收和经调整后毛利低于其预估。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约67亿股成交，低于过去20日的平均日成交量71亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为1,655家和1,332家，比例为1.24:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为1,412家和1,384家，比例为1.02:1。

标普500指数成份股有18只触及52周新高，没有成份股触及新低；有50只Nasdaq指数成份股触及52周新高，13只触及新低。(完)