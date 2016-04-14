金砖国家：4月14日股汇市收盘纵览

路透4月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.15%，报845.45点。
中国股市：沪综指收升再创逾三个月新高，存量资金博弈大盘高位盘整
中国汇市：美指劲升致人民币收跌近200点，后市料仍维持区间震荡
香港股市：收涨至三个月高位，中国贸易数据报喜点燃GDP利多憧憬
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.39%，报52,411.016点，受获利了结打压。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 升至八个月高位，摆脱央行干预举措影响，因预期总统罗塞夫将很快受到弹劾，为对市场更加友好的政府上台铺平道路。受央行干预打压雷亚尔盘初一度大幅下滑，但随后回升并收高，收盘报3.4745/60，上日收报3.4775/95。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌0.14%，报46,551.55点；大盘综合指数 收盘下跌0.17%，报52,848点。矿业类股指数连涨四日后回落。
南非汇市: 兰特兑美元下跌，因南非矿业数据疲弱和美元上涨
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印度股市：逢假期休市。
印度汇市：逢假期休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.88%，报914.34点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.91%，报487.26点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.3%，报66.11；卢布兑欧元 升值0.44%，报74.445。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)